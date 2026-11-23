Publicat 23 nov. 2026, 08:01 Sursă Realitatea.net realitatea plus

România intră în sezonul rece 2026-2027 cu rezerve de gaze naturale cu aproximativ 10% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă rămâne printre statele cel mai bine pregătite din Uniunea Europeană. Cu un grad de umplere a depozitelor de peste 93%, țara noastră se află în top 5 la nivel european, ceea ce oferă un plus de siguranță pentru traversarea iernii.

Distribuie articolul