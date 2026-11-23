România intră în sezonul rece 2026-2027 cu rezerve de gaze naturale cu aproximativ 10% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă rămâne printre statele cel mai bine pregătite din Uniunea Europeană. Cu un grad de umplere a depozitelor de peste 93%, țara noastră se află în top 5 la nivel european, ceea ce oferă un plus de siguranță pentru traversarea iernii.
La finalul lunii noiembrie 2025, România avea stocate aproximativ 3,16 miliarde de metri cubi de gaze naturale, cu un grad de umplere de 98-100%. Astăzi, la intrarea în iarna 2026-2027, nivelul rezervelor este de aproximativ 2,8 miliarde de metri cubi, iar gradul de umplere se situează între 88,1% și 88,5%, cu aproape 10 puncte procentuale mai puțin decât anul trecut, potroivit datelor AGSI - Aggregated Gas Storage Inventory .
Chiar și în aceste condiții, România rămâne peste media europeană, estimată la aproximativ 74%, și se află în top 5 state UE din punct de vedere al capacității de stocare.
Pe termen mediu, atenția este îndreptată către proiectul strategic Neptun Deep din Marea Neagră. OMV Petrom și Romgaz au anunțat pe pagina oficială a proiectului că primele cantități de gaze vor intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, după finalizarea etapelor-cheie ale proiectului offshore.
După instalarea platformei Neptun Alpha și progresele înregistrate în largul Mării Negre, dezvoltatorii proiectului susțin că lucrările se desfășoară conform calendarului. Primele livrări vor fi urmate de o perioadă de creștere graduală a producției și de testare a performanțelor operaționale, iar nivelul maxim de producție este așteptat până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.
Dacă estimările se confirmă, Neptun Deep ar putea transforma România din importator într-un exportator net de gaze naturale, consolidând poziția țării pe harta energetică a Europei și reducând dependența de importuri.