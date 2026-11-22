Voucherele de vacanță ar putea avea o valoare mult mai mare de anul viitor. Reprezentanții industriei turismului cer majorarea acestora de la 800 la 2.500 de lei, o creștere de peste 200%, prin care speră să atragă mai mulți turiști în hotelurile și pensiunile din România. În paralel, Guvernul ia în calcul o variantă mai modestă, de 1.000 de lei, iar discuțiile vizează inclusiv posibilitatea acordării tichetelor pentru angajații din mediul privat, conform Realitatea PLUS.
Voucherele de vacanță ar putea ajunge la 2.500 de lei. Ce solicită ANAT
Reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) cer autorităților să majoreze considerabil valoarea voucherelor de vacanță începând din 2027. Propunerea este ca suma acordată să crească de la 800 de lei, cât este în prezent, la 2.500 de lei.
O asemenea modificare ar însemna o creștere de 1.700 de lei pentru fiecare beneficiar, respectiv o majorare de 212,5%. Reprezentanții industriei consideră că voucherele cu o valoare mai mare i-ar încuraja pe români să își petreacă vacanțele în țară și ar aduce mai mulți bani în turismul românesc. Hotelierii susțin că măsura ar putea ajuta unitățile de cazare să atragă mai mulți clienți, într-o perioadă în care cheltuielile populației sunt tot mai atent calculate. O valoare mai mare a tichetelor le-ar permite beneficiarilor să acopere o parte mai importantă din costul unui sejur. Deocamdată, suma de 2.500 de lei reprezintă o solicitare a industriei turismului, în timp ce autoritățile discută și alte variante pentru anul viitor.
Guvernul ia în calcul vouchere de 1.000 de lei în 2027
În timp ce ANAT cere o majorare substanțială, ministrul Economiei a anunțat că valoarea voucherelor de vacanță ar putea crește la 1.000 de lei începând de anul viitor. Această variantă ar presupune un plus de 200 de lei față de suma acordată în prezent, mult sub nivelul solicitat de reprezentanții agențiilor de turism.
În 2026, voucherele de vacanță au o valoare de 800 de lei și sunt acordate angajaților din sectorul public care au venituri nete de cel mult 6.000 de lei. Aceste tichete sunt destinate plății serviciilor turistice din România și reprezintă un sprijin pentru salariații care își planifică un concediu în țară. Discuțiile privind majorarea voucherelor de vacanță în 2027 vin în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor, când Guvernul trebuie să stabilească și ce fonduri poate aloca pentru acest beneficiu.
Vouchere de vacanță și pentru angajații din privat. Ce variantă este discutată
Pe lângă majorarea valorii tichetelor, autoritățile discută și despre extinderea acestui beneficiu în mediul privat. Daniel Zamfir susține că voucherele de vacanță ar putea fi acordate și angajaților companiilor private, ceea ce ar permite unui număr mai mare de români să beneficieze de sprijin pentru concedii. O asemenea măsură ar putea aduce mai mulți turiști în stațiunile și localitățile turistice din România, mai ales în perioadele în care hotelurile și pensiunile au un număr mai mic de rezervări. Pentru angajații din mediul privat, posibilitatea acordării voucherelor ar reprezenta un beneficiu suplimentar, în condițiile în care costurile pentru cazare, transport și masă pot ajunge la sume importante pentru o familie.