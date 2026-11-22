Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 13:09

Voucherele de vacanță ar putea avea o valoare mult mai mare de anul viitor. Reprezentanții industriei turismului cer majorarea acestora de la 800 la 2.500 de lei, o creștere de peste 200%, prin care speră să atragă mai mulți turiști în hotelurile și pensiunile din România. În paralel, Guvernul ia în calcul o variantă mai modestă, de 1.000 de lei, iar discuțiile vizează inclusiv posibilitatea acordării tichetelor pentru angajații din mediul privat, conform Realitatea PLUS.

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