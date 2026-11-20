Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 nov. 2026, 19:41

În aproape două decenii de la aderare, România a încasat de la Uniunea Europeană cu aproape 79 de miliarde de euro mai mult decât a virat la bugetul comunitar. O analiză BT arată cum au evoluat fondurile europene și ce finanțări sunt disponibile în prezent.

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