Cine se poate pensiona la 55 de ani în România. Categoriile de români care pot ieși mai devreme la pensie
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Pensionarea la vârsta de 55 de ani este posibilă în România, însă numai pentru anumite categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația pensiilor. Reducerea vârstei standard se aplică în cazul celor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, al persoanelor cu handicap, dar și al femeilor care pot beneficia de cumularea mai multor facilități legale. Numărul anilor munciți nu este însă suficient pentru obținerea acestui drept.
Românii care pot ieși la pensie la 55 de ani trebuie să îndeplinească anumite condiții privind vechimea în muncă, stagiul de cotizare și tipul activității desfășurate. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește mai multe situații în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă, fără ca persoana să fie obligată să accepte diminuarea specifică pensiei anticipate.
În anumite cazuri, reducerea poate ajunge la 10 sau chiar 15 ani, în funcție de categoria din care face parte solicitantul și de perioadele de activitate recunoscute de lege.
Ce români se pot pensiona la 55 de ani dacă au lucrat în condiții speciale
Una dintre categoriile care pot beneficia de pensionare înainte de împlinirea vârstei standard este reprezentată de persoanele care au desfășurat activități în condiții speciale sau în fostele grupe de muncă.
Potrivit articolului 48 din Legea nr. 360/2023, persoanele care au lucrat în condiții deosebite, în fosta grupă I sau în condiții speciale pot solicita reducerea vârstei de pensionare, dacă îndeplinesc cerințele privind stagiul complet de cotizare contributiv.
Pentru activitatea desfășurată în fosta grupă I și în condiții speciale, reducerea poate ajunge la șase luni pentru fiecare an întreg lucrat în aceste condiții, în limita maximă prevăzută de lege.
Astfel, un bărbat a cărui vârstă standard de pensionare este de 65 de ani poate ajunge să se pensioneze la 55 de ani dacă are cel puțin 20 de ani de activitate eligibilă pentru reducerea maximă de 10 ani și îndeplinește stagiul complet de cotizare contributiv.
Pentru cei care au lucrat în condiții deosebite, facilitatea este diferită. Reducerea este de patru luni pentru fiecare an întreg de activitate, putând ajunge la maximum șapte ani.
Prin urmare, simplul fapt că o persoană a desfășurat o muncă dificilă sau solicitantă nu îi garantează pensionarea anticipată. Activitatea trebuie să fie încadrată oficial în categoria prevăzută de legislație, iar perioadele respective trebuie demonstrate prin documente justificative.
Persoanele cu handicap care pot ieși la pensie înainte de 55 de ani
O altă categorie care beneficiază de reduceri importante ale vârstei de pensionare este cea a persoanelor cu handicap. În funcție de gradul de handicap și de perioada în care a fost realizat stagiul de cotizare, legea permite ieșirea la pensie chiar înainte de împlinirea vârstei de 55 de ani.
Articolul 52 din Legea pensiilor stabilește următoarele facilități:
- Handicap accentuat: reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani, dacă persoana a realizat în condiții de handicap cel puțin două treimi din stagiul complet de cotizare contributiv.
- Handicap mediu: reducerea vârstei standard cu 10 ani, cu condiția realizării întregului stagiu complet de cotizare contributiv în condiții de handicap.
- Handicap grav: reducerea vârstei standard cu 15 ani, dacă persoana a realizat cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv în aceste condiții.
În cazul unei persoane pentru care vârsta standard este de 65 de ani, reducerile pot permite pensionarea la 55 de ani sau chiar la 50 de ani, în funcție de gradul de handicap și de îndeplinirea cerințelor legale.
Pentru acordarea facilității este necesar certificatul de încadrare în grad și tip de handicap, cu caracter permanent. De asemenea, trebuie respectate condițiile referitoare la perioadele de cotizare realizate în această situație.
Potrivit precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice, perioadele de asigurare voluntară în baza contractelor de asigurare socială nu sunt luate în calcul pentru stagiul contributiv necesar aplicării acestor reduceri.
Femeile care au copii pot beneficia de reducerea vârstei de pensionare
Legea prevede facilități și pentru femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani, cu condiția să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv.
Conform articolului 51, reducerea vârstei standard de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor:
- Un copil: reducere de 6 luni.
- Doi copii: reducere de un an.
- Trei copii: reducere de un an și 6 luni.
- Patru copii: reducere de 2 ani.
- Cinci copii: reducere de 2 ani și 6 luni.
- Șase copii: reducere de 3 ani.
- Șapte copii sau mai mulți: reducere de 3 ani și 6 luni.
Facilitatea se acordă și femeilor care au adoptat copii și i-au crescut pentru o perioadă de cel puțin 13 ani.
Reducerea acordată pentru creșterea copiilor nu permite, în mod obișnuit, pensionarea la 55 de ani dacă este aplicată separat. În anumite situații, însă, aceasta poate fi combinată cu reducerile pentru activitatea desfășurată în condiții de muncă speciale sau deosebite.
Articolul 54 stabilește limitele în care pot fi cumulate aceste facilități. Reducerile vizate nu pot depăși în total 11 ani, iar vârsta rezultată nu poate fi mai mică de 52 de ani pentru femei.
Calculul se face pornind de la vârsta standard corespunzătoare datei de naștere, ținând cont de eșalonarea vârstelor de pensionare pentru femei.
Astfel, în funcție de numărul copiilor și de anii lucrați în condițiile recunoscute de lege, unele femei pot obține dreptul de pensionare la 55 de ani sau chiar mai devreme.
Pensia anticipată nu permite automat pensionarea la 55 de ani
O confuzie frecventă este legată de pensia anticipată și de posibilitatea reducerii suplimentare a vârstei de pensionare.
Conform legislației actuale, pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la stagiul de cotizare. Această categorie de pensie presupune diminuarea cuantumului, în condițiile stabilite de lege.
Pentru un bărbat cu vârsta standard de pensionare de 65 de ani, pensionarea anticipată poate deveni posibilă începând cu vârsta de 60 de ani.
Există însă o diferență importantă între pensia anticipată și pensia pentru limită de vârstă obținută prin reducerea vârstei standard. Cele două mecanisme nu pot fi combinate în mod automat pentru a obține o reducere suplimentară de cinci ani.
O altă facilitate este prevăzută la articolul 56 din Legea nr. 360/2023. Persoanele care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani înaintea vârstei standard.
Nici această reducere nu se cumulează cu alte reduceri ale vârstei standard de pensionare.
Ce trebuie să facă românii care vor să se pensioneze la 55 de ani
Persoanele care se apropie de această vârstă și consideră că se încadrează într-una dintre categoriile prevăzute de lege trebuie să își verifice situația contributivă și documentele care atestă perioadele de activitate eligibile.
Printre actele importante se numără documentele privind vechimea în muncă, adeverințele care confirmă încadrarea în condiții speciale sau deosebite și, după caz, certificatul de handicap ori documentele care atestă nașterea și creșterea copiilor.
Casa teritorială de pensii analizează fiecare dosar și stabilește dacă sunt îndeplinite toate cerințele pentru acordarea dreptului solicitat.
Așadar, pensionarea la 55 de ani este posibilă în România, dar nu reprezintă un drept acordat automat tuturor celor care au acumulat mulți ani de muncă. Reducerea depinde de categoria în care se încadrează solicitantul, de stagiul contributiv și de documentele care dovedesc îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea pensiilor.
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