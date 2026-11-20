Publicat 20 nov. 2026, 11:18 Actualizat 20 nov. 2026, 11:19

Pensionarea la vârsta de 55 de ani este posibilă în România, însă numai pentru anumite categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația pensiilor. Reducerea vârstei standard se aplică în cazul celor care au lucrat în condiții deosebite sau speciale, al persoanelor cu handicap, dar și al femeilor care pot beneficia de cumularea mai multor facilități legale. Numărul anilor munciți nu este însă suficient pentru obținerea acestui drept.

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