Publicat 18 nov. 2026, 13:52 Sursă Realitatea PLUS

Apar primele nume ale companiilor de stat care ar putea dispărea ca entități separate în urma reformei pregătite de PSD. Poșta Română, Romfilatelia, SALROM, Plafar și ROMARM se numără printre societățile vizate de reorganizare, potrivit informațiilor din surse politice. Planul urmărește reducerea cheltuielilor statului prin eliminarea structurilor administrative și a conducerilor separate. În paralel, Ministerul Justiției pregătește comasarea a 134 de parchete, măsură care ar putea aduce economii de aproape 74 de milioane de lei anual.

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