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ExclusivEconomie· 1 min citire
Florin Manole, în exclusivitate la Realitatea Plus. Cele mai noi date despre majorarea pensiilor și taxarea salariilor
Publicat17 nov. 2026, 17:51
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnalistei Alexandra Nistorescu de la Realitatea PLUS, că indexarea pensiilor va fi aplicată din ianuarie 2027, după doi ani în care veniturile seniorilor au rămas înghețate. Totodată, ministrul a detaliat scenariile analizate de Guvern privind salariul minim pe economie, inclusiv posibilitatea reducerii taxelor pe muncă.
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