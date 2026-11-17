Noi ajutoare pentru plata facturilor la energie, în plină perioadă de scumpiri. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, s-a întâlnit marți, 17 noiembrie, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru a analiza măsurile de sprijin destinate românilor cu venituri mici și companiilor afectate de costurile ridicate ale electricității. Printre variantele discutate se numără prelungirea ajutorului lunar de 50 de lei și introducerea unor noi scheme pentru marii consumatori de energie, conform Realitatea PLUS.
Discuții importante au avut loc marți, la Palatul Parlamentului, între ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și președintele PSD, Sorin Grindeanu, în contextul scumpirilor care afectează populația și companiile din România. Întâlnirea a vizat identificarea unor soluții pentru reducerea poverii facturilor, în condițiile în care sezonul rece aduce un consum mai mare de electricitate și gaze naturale. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, autoritățile analizează atât continuarea ajutoarelor destinate gospodăriilor vulnerabile, cât și introducerea unor mecanisme de sprijin pentru companiile cu cheltuieli energetice ridicate.
Una dintre principalele variante discutate este prelungirea ajutorului de 50 de lei pe lună pentru plata facturilor la electricitate, acordat în prezent persoanelor cu venituri reduse. Actuala schemă de sprijin este valabilă până la 31 decembrie 2026, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă aceasta poate continua și după 1 ianuarie 2027. În paralel, sunt analizate plafoanele de venit și criteriile de eligibilitate, astfel încât ajutoarele să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de sprijin.
Ministrul Energiei confirmă sprijinul pentru românii vulnerabili. Ce se întâmplă cu ajutorul de 50 de lei
După întâlnirea cu Sorin Grindeanu, ministrul Energiei a confirmat că vor exista măsuri de sprijin pentru consumatorii vulnerabili în această iarnă. Întrebat dacă românii cu venituri mici vor beneficia de ajutoare pentru plata facturilor, Dumitru Chisăliță a răspuns afirmativ. Oficialul a descris discuția cu liderul PSD drept una instituțională și foarte bună, însă nu a anunțat o decizie definitivă privind cuantumul sprijinului sau condițiile în care acesta va fi acordat.
În prezent, autoritățile analizează posibilitatea păstrării ajutorului de 50 de lei, dar și ajustarea pragurilor de venit pentru beneficiari. Ministerul Energiei și celelalte instituții implicate trebuie să stabilească forma finală a noilor măsuri, astfel încât acestea să poată fi aplicate în perioada următoare. Guvernul a discutat anterior și despre un nou sistem de ajutoare pentru plata energiei, bazat pe identificarea mai precisă a gospodăriilor vulnerabile.
Marile companii ar putea primi sprijin pentru facturile la energie
Pe lângă ajutoarele pentru populație, autoritățile încearcă să găsească soluții și pentru firmele care au fost puternic afectate de scumpirea electricității. Potrivit informațiilor transmise de Alessia Păcuraru, în cadrul discuțiilor au fost analizate variante de sprijin pentru companiile mari, în special pentru cele ale căror cheltuieli cu energia au crescut semnificativ și care se confruntă cu dificultăți financiare.
Una dintre opțiunile aflate anterior în analiza Ministerului Energiei este introducerea unui mecanism de sprijin pentru consumatorii non-casnici, care ar putea fi finanțat inclusiv printr-o posibilă suprataxare a producătorilor de energie. Deocamdată, nu a fost confirmată adoptarea acestei măsuri, iar specialiștii ministerului urmează să evalueze impactul financiar și condițiile în care ar putea fi aplicată.
Facturile au crescut deja cu 10%. Noi scumpiri, așteptate în această iarnă
Discuțiile privind sprijinul financiar au loc într-un moment dificil pentru consumatorii de energie. Potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei, prețurile din ofertele pentru consumatorii casnici au crescut deja cu aproximativ 10% față de nivelurile din vară, iar în sezonul rece ar putea apărea majorări de până la 20%. Aceste creșteri nu se aplică însă automat tuturor gospodăriilor, deoarece costul final depinde de furnizor, de contract și de consum.
O altă problemă semnalată este prețul ridicat al energiei electrice importate de România în orele de vârf. Dezechilibrele dintre producție și consum pot obliga țara noastră să cumpere energie la tarife mari, în special în perioadele în care cererea crește, iar capacitățile interne nu sunt suficiente pentru acoperirea necesarului.