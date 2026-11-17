Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 nov. 2026, 15:06

Noi ajutoare pentru plata facturilor la energie, în plină perioadă de scumpiri. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, s-a întâlnit marți, 17 noiembrie, cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru a analiza măsurile de sprijin destinate românilor cu venituri mici și companiilor afectate de costurile ridicate ale electricității. Printre variantele discutate se numără prelungirea ajutorului lunar de 50 de lei și introducerea unor noi scheme pentru marii consumatori de energie, conform Realitatea PLUS.

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