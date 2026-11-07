Guvernul pregătește un sistem nou de ajutoare pentru plata energiei. Sprijinul de iarnă, pe baza unui registru al consumatorilor vulnerabili

Guvernul lucrează la un nou pachet de măsuri pentru protejarea populației în fața scumpirilor la energie din sezonul rece, iar ajutoarele vor fi acordate mai țintit decât în anii anteriori. Premierul Luca Niculescu a anunțat că discuțiile dintre ministerele implicate sunt în plină desfășurare, în timp ce ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, susține că este nevoie de un registru al consumatorilor vulnerabili
Premierul Luca Niculescu și ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, au vizitat sâmbătă centrala Nuclearelectrica, după redeschiderea Unității 1 și resincronizarea acesteia la Sistemul Energetic Național. La finalul vizitei, cei doi oficiali au răspuns întrebărilor jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă, unde au fost întrebați și despre mecanismele de protecție pentru categoriile sociale vulnerabile.
Subiectul a fost abordat în contextul în care situația din sistemul energetic și prognozele meteorologice indică o posibilă creștere semnificativă a costurilor cu încălzirea pe perioada iernii. Oficialii au explicat că Guvernul analizează noi măsuri de sprijin, astfel încât ajutoarele să ajungă mai eficient la consumatorii care au cu adevărat nevoie de ele.
Luca Niculescu: Încercăm să facem ca măsurile de ajutor să fie mai țintite
Premierul Luca Niculescu a declarat că negocierile dintre instituțiile responsabile sunt în desfășurare și că una dintre priorități este identificarea celor mai potrivite soluții pentru consumatorii vulnerabili.
Șeful Guvernului a amintit că Executivul a adoptat deja mai multe măsuri de protecție în domeniul energetic și al carburanților, iar noua schemă de sprijin pentru iarnă ar urma să fie mai bine calibrată decât cea aplicată până acum.
Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: E foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili
La rândul său, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a explicat că una dintre principalele probleme ale programelor anterioare a fost faptul că o parte din fonduri nu au ajuns la persoanele aflate în situații de vulnerabilitate energetică.
În acest context, Ministerul Energiei susține crearea unui registru național al consumatorilor vulnerabili, care să permită identificarea corectă a beneficiarilor și distribuirea mai eficientă a ajutoarelor.
„Asta înseamnă că e foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori”, a subliniat Dumitru Chisăliță.
Potrivit oficialilor, valoarea finală a sprijinului și criteriile exacte de acordare urmează să fie stabilite după încheierea negocierilor dintre ministerele implicate, obiectivul fiind ca ajutoarele de stat să fie direcționate cu prioritate către persoanele cele mai expuse riscului de sărăcie energetică.