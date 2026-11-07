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Soția unui fotbalist din Superligă a amenințat că se aruncă de la etajul unui bloc. Momente dramatice la Arad

Femeia a fost condusa la spital (sursa foto: Pro Sport)

Femeia a fost condusa la spital (sursa foto: Pro Sport)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 nov. 2026, 07:13
Actualizat7 nov. 2026, 07:16
SursăRealitatea PLUS

Scene tensionate într-un cartier din Arad, în apropierea stadionului, unde soția unui fotbalist a amenințat că își pune capăt vieții. Femeia s-a urcat pe balconul apartamentului situat la etajul al doilea al unui bloc, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă intervenție de salvare. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, în special pentru minori!

Alerta a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au ajuns în scurt timp echipaje de poliție, jandarmerie, pompieri și ambulanță.

Potrivit Pro Sport, femeia se afla pe balcon într-o poziție extrem de periculoasă, iar salvatorii au încercat timp de mai multe minute să o convingă să renunțe la gestul său. Martorii spun că aceasta întreba în repetate rânduri unde se află soțul său, vizibil afectată emoțional.

Tentativa de sinucidere (Pro Sport)

VIDEO

Intervenția s-a încheiat cu succes după ce un polițist și un pompier au reușit să ajungă pe balcon și să o imobilizeze în siguranță, împiedicând producerea unei tragedii.

Femeia a fost preluată imediat de echipajul medical. La momentul intervenției era conștientă și stabilă, fiind transportată ulterior la spital pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

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