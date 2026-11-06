Vasluiul a fost detronat din fruntea clasamentului sărăciei. Un județ din sud i-a luat locul

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 nov. 2026, 17:11

Vasluiul a pierdut poziția de cel mai sărac județ din România, după ani în care a ocupat ultima treaptă a clasamentelor economice. Un nou barometru al puterii de cumpărare arată o diferență uriașă între regiunile țării, în timp ce Bucureștiul a depășit inclusiv media europeană.

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