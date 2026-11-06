Ceață în mai multe județe din țară: vizibilitate, redusă sub 50 de metri. Restricții de circulație pe Transalpina și Transfăgărășan

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) anunță că traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vineri dimineață, pe mai multe drumuri din județele Bihor, Brăila și Harghita. Vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat ajunge chiar și sub 50 de metri. Nu sunt însă semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic, ceața afectează mai multe artere rutiere, iar șoferii sunt sfătuiți să manifeste prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.
Recomandările polițiștilor
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare ale autovehiculelor și să păstreze o distanță mai mare față de mașinile din față. De asemenea, viteza trebuie adaptată permanent la vizibilitatea și starea carosabilului.
Transalpina și Transfăgărășan, în continuare închise circulației
Pe lângă problemele cauzate de ceață, două dintre cele mai cunoscute drumuri montane din România rămân închise pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Astfel, potrivit Centrului Infotrafic, restricțiile sunt valabile pe următoarele sectoare:
DN 67C – Transalpina: între Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, pe tronsonul kilometric 34+800 – 59+800.
DN 7C – Transfăgărășan: între Piscul Negru, județul Argeș, și Bâlea Cascadă, județul Sibiu, pe tronsonul kilometric 108+000 – 130+800.
Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse: cât vor dura?
Șoferii care tranzitează DN 5, pe ruta Giurgiu – Ruse, trebuie să ia în calcul și restricțiile instituite pe Podul Prieteniei, unde se desfășoară lucrări de reparație la rosturile de dilatație.
Intervențiile sunt programate în perioada 28 octombrie – 4 decembrie 2026, la kilometrul 64+884. Pe durata lucrărilor, circulația se desfășoară alternativ, fiind dirijată prin semafoare.
Restricțiile sunt valabile inclusiv pe timpul nopții, astfel că șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să ia în calcul posibile întârzieri în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu –Ruse.