Ceață în mai multe județe din țară: vizibilitate, redusă sub 50 de metri. Restricții de circulație pe Transalpina și Transfăgărășan

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 6 nov. 2026, 07:23

Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) anunță că traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață, vineri dimineață, pe mai multe drumuri din județele Bihor, Brăila și Harghita. Vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar izolat ajunge chiar și sub 50 de metri. Nu sunt însă semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Distribuie articolul