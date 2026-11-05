Trezoriera PNL Bihor, cercetată într-un dosar de fraudă cu indemnizații pentru copii. Prejudiciul - 2 milioane de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 nov. 2026, 16:28

Un dosar penal cu un prejudiciu estimat la 1,9 milioane de lei zguduie organizația PNL Bihor. Patricia Crina Popa, trezoriera filialei liberale și administratoarea unei firme de contabilitate din Oradea, este cercetată pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată, într-o anchetă privind obținerea ilegală a indemnizațiilor pentru creșterea copilului. După ce a fost reținută pentru 24 de ore și ulterior plasată sub control judiciar, aceasta și-a dat demisia din funcția de trezorieră, joi, 5 noiembrie.

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