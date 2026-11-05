Trezoriera PNL Bihor, cercetată într-un dosar de fraudă cu indemnizații pentru copii. Prejudiciul - 2 milioane de lei

Un dosar penal cu un prejudiciu estimat la 1,9 milioane de lei zguduie organizația PNL Bihor. Patricia Crina Popa, trezoriera filialei liberale și administratoarea unei firme de contabilitate din Oradea, este cercetată pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată, într-o anchetă privind obținerea ilegală a indemnizațiilor pentru creșterea copilului. După ce a fost reținută pentru 24 de ore și ulterior plasată sub control judiciar, aceasta și-a dat demisia din funcția de trezorieră, joi, 5 noiembrie.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, schema investigată ar fi permis unui grup de 15 persoane să încaseze bani de la stat fără să îndeplinească în realitate condițiile legale pentru acordarea indemnizațiilor. Prejudiciul calculat de anchetatori se ridică la 1.914.204 lei, sumă achitată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor din bugetul public.
Cum ar fi funcționat mecanismul angajărilor fictive
Anchetatorii susțin că presupusa fraudă s-ar fi desfășurat pe parcursul mai multor ani, între ianuarie 2018 și decembrie 2025. Cele 15 persoane ar fi prezentat autorităților documente din care rezulta, în mod nereal, că aveau activități salarizate și obțineau venituri care le permiteau să solicite indemnizații pentru creșterea copilului.
În baza acestor documente, beneficiarii ar fi reușit să obțină și să încaseze, în perioada 2020-2026, prestații sociale la care, potrivit procurorilor, nu aveau dreptul.
Rolul atribuit Patriciei Crina Popa în acest mecanism este unul important în anchetă. Procurorii susțin că aceasta ar fi identificat și pus la dispoziție societăți comerciale prin intermediul cărora erau realizate angajările fictive. Femeia ar fi avut calitatea de asociat, administrator sau reprezentant în Spațiul Privat Virtual al ANAF în cadrul celor 15 firme utilizate.
Mai mult, anchetatorii afirmă că ar fi contribuit la întocmirea documentelor necesare formalizării raporturilor de muncă și la transmiterea declarațiilor fiscale care atestau venituri salariale nereale. Aceste acte ar fi creat aparența că beneficiarii îndeplineau condițiile pentru acordarea indemnizațiilor.
Procurorii susțin că documentele au fost întocmite și transmise deși persoana cercetată ar fi cunoscut faptul că situațiile declarate nu corespundeau realității.
Percheziții, reținere și control judiciar pentru 60 de zile
Ancheta a intrat într-o nouă etapă la 3 noiembrie 2026, când polițiștii au efectuat o percheziție la sediul unei societăți comerciale din județul Bihor. Tot atunci, anchetatorii au pus în executare mandate de aducere pe numele persoanelor vizate.
Patricia Crina Popa și unul dintre presupuşii beneficiari ai indemnizațiilor au fost reținuți pentru 24 de ore.
O zi mai târziu, la 4 noiembrie, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de femeie pentru complicitate la înșelăciune în formă continuată. Măsura reținerii a fost înlocuită cu controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Pentru recuperarea prejudiciului de aproape două milioane de lei, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei și au dispus poprirea sumelor de bani deținute de aceasta.
Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.
Demisie din funcția de trezorieră a PNL Bihor
Dosarul penal are și o componentă politică, întrucât Patricia Crina Popa ocupa funcția de trezorieră a organizației județene PNL Bihor. În urma apariției informațiilor despre anchetă și a măsurilor preventive dispuse de procurori, aceasta a demisionat din funcția de conducere la 5 noiembrie.
Cazul ridică întrebări despre modul în care ar fi fost utilizate mai multe societăți comerciale pentru crearea unor raporturi de muncă fictive și despre circuitul documentelor pe baza cărora au fost acordate fonduri publice.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a responsabilităților individuale. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.