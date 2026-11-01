Cu cât cresc pensiile din ianuarie. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Publicat 1 nov. 2026, 16:22 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, cu aproximativ 7,7%. În plus, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi ajutoare financiare, acordate în două tranșe.

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