Cu cât cresc pensiile din ianuarie. Ministrul Muncii a făcut anunțul

Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, cu aproximativ 7,7%. În plus, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor primi ajutoare financiare, acordate în două tranșe.
După doi ani în care indexarea pensiilor a fost amânată, pensionarii ar urma să beneficieze de majorările prevăzute de lege începând cu ianuarie 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că această creștere va fi aplicată anul viitor, iar procentul estimat este de aproximativ 7,7%.
Oficialul exclude, în acest moment, posibilitatea unei noi înghețări a pensiilor, dar și varianta în care indexarea ar fi acordată în mai multe etape. Majorarea ar urma să intre în vigoare de la începutul anului, după două perioade consecutive în care pensionarii nu au beneficiat de actualizarea veniturilor.
Cât vor ajunge pensiile de 3.000, 4.000 și 5.000 de lei
O creștere de aproximativ 7,7% ar însemna diferențe concrete în veniturile lunare ale pensionarilor. De exemplu, persoanele care încasează în prezent o pensie de 3.000 de lei ar urma să primească 3.231 de lei, ceea ce înseamnă un plus de 231 de lei.
Pentru o pensie de 4.000 de lei, majorarea ar aduce un venit lunar de 4.308 lei, cu 308 lei mai mult. În cazul pensionarilor care au acum 5.000 de lei, suma ar ajunge la 5.385 de lei, diferența fiind de 385 de lei.
Ajutoare de până la 500 de lei pentru pensionarii cu venituri mici
Pe lângă indexarea pensiilor, pensionarii cu venituri mai reduse vor beneficia și de un sprijin financiar acordat de Guvern. Sumele vor fi stabilite în funcție de valoarea pensiei, astfel:
Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi un ajutor de 500 de lei.
Pentru pensiile cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei, sprijinul va fi de 400 de lei.
Cei care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor beneficia de un ajutor de 300 de lei.
Aceste sume nu vor fi acordate integral dintr-o singură plată, ci în două tranșe. Prima parte a banilor va ajunge la beneficiari în decembrie 2026, iar cea de-a doua va fi plătită în ianuarie 2027.
Astfel, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia atât de ajutorul financiar acordat de executiv, cât și de indexarea pensiilor anunțată pentru începutul anului viitor.