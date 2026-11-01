Calendar ortodox noiembrie 2026. Care sunt sărbătorile cu cruce roșie și când începe Postul Crăciunului
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Luna noiembrie 2026 aduce în calendarul ortodox trei sărbători importante marcate cu cruce roșie, și anume Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această lună, pe 15 noiembrie, începe Postul Crăciunului, care durează 40 de zile, până în Ajunul Nașterii Domnului.
Calendar ortodox noiembrie 2026. Care sunt sărbătorile cu cruce roșie
În luna noiembrie, trei dintre cele mai importante praznice din calendarul ortodox sunt marcate cu cruce roșie. Acestea sunt sărbători cu o semnificație deosebită pentru credincioși și sunt însoțite de slujbe speciale în biserici.
8 noiembrie – Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil
Prima mare sărbătoare a lunii este Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, celebrat pe 8 noiembrie. Biserica îi cinstește pe cei doi arhangheli, alături de toate cetele îngerești, ca slujitori ai lui Dumnezeu și ocrotitori ai oamenilor.
Arhanghelul Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și apărător împotriva răului, în timp ce Arhanghelul Gavriil este cunoscut drept mesagerul unor vești importante din istoria mântuirii. El este cel care a vestit Fecioarei Maria că Îl va naște pe Iisus Hristos.
21 noiembrie – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
Pe 21 noiembrie, credincioșii sărbătoresc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia.
Praznicul amintește de momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Ioachim și Ana, pe când avea doar trei ani. Potrivit tradiției bisericești, acest eveniment marchează începutul pregătirii sale pentru misiunea de a deveni Maica Mântuitorului.
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României
Ultima mare sărbătoare cu cruce roșie din luna noiembrie este dedicată Sfântului Apostol Andrei, prăznuit pe 30 noiembrie.
Cunoscut drept „cel Întâi Chemat”, Sfântul Andrei a fost unul dintre primii apostoli care L-au urmat pe Iisus Hristos. Tradiția creștină românească îi atribuie răspândirea Evangheliei în Dobrogea de astăzi.
Sfântul Andrei este Ocrotitorul României, iar ziua sa de prăznuire este și sărbătoare legală, fiind zi liberă pentru angajați.
Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie
Postul Nașterii Domnului începe duminică, 15 noiembrie 2026, și durează până pe 24 decembrie inclusiv. Este unul dintre cele patru posturi importante din calendarul ortodox și are o durată de 40 de zile.
Lăsatul secului are loc sâmbătă, 14 noiembrie, aceasta fiind ultima zi înaintea postului în care credincioșii pot consuma alimente de origine animală.
Pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii renunță la carne, ouă și produse lactate, respectând totodată rânduielile privind zilele cu dezlegare la pește, ulei și vin.
Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Crăciunului reprezintă o perioadă de pregătire sufletească. Rugăciunea, spovedania, participarea la slujbele bisericești și milostenia sunt considerate componente importante ale acestei perioade.
Ce alți sfinți sunt sărbătoriți în noiembrie 2026
Calendarul ortodox al lunii noiembrie cuprinde și alte zile importante de pomenire:
9 noiembrie: Sfântul Nectarie Taumaturgul;
11 noiembrie: Sfântul Mare Mucenic Mina;
12 noiembrie: Sfântul Atanasie Todoran;
13 noiembrie: Sfântul Ioan Gură de Aur;
14 noiembrie: Sfântul Apostol Filip și Sfântul Grigorie Palama;
16 noiembrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;
20 noiembrie: Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul;
23 noiembrie: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea;
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina;
28 noiembrie: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.
Calendar ortodox complet – noiembrie 2026
Iată principalele sărbători și pomeniri din fiecare zi a lunii noiembrie:
1 noiembrie, duminică: Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian;
2 noiembrie, luni: Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos;
3 noiembrie, marți: Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala;
4 noiembrie, miercuri: Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare;
5 noiembrie, joi: Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi;
6 noiembrie, vineri: Sfântul Pavel Mărturisitorul;
7 noiembrie, sâmbătă: Sfinții 33 de Mucenici din Melitina;
8 noiembrie, duminică: Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil;
9 noiembrie, luni: Sfântul Nectarie Taumaturgul;
10 noiembrie, marți: Sfântul Cuvios Mucenic Visarion de la Lainici;
11 noiembrie, miercuri: Sfântul Mare Mucenic Mina;
12 noiembrie, joi: Sfântul Atanasie Todoran;
13 noiembrie, vineri: Sfântul Ioan Gură de Aur;
14 noiembrie, sâmbătă: Sfântul Apostol Filip și Sfântul Grigorie Palama. Lăsatul secului;
15 noiembrie, duminică: Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Începutul Postului Crăciunului;
16 noiembrie, luni: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei;
17 noiembrie, marți: Sfântul Grigorie Taumaturgul;
18 noiembrie, miercuri: Sfântul Mucenic Platon;
19 noiembrie, joi: Sfântul Proroc Avdie;
20 noiembrie, vineri: Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul;
21 noiembrie, sâmbătă: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului;
22 noiembrie, duminică: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip;
23 noiembrie, luni: Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea;
24 noiembrie, marți: Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei;
25 noiembrie, miercuri: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina;
26 noiembrie, joi: Sfântul Stelian;
27 noiembrie, vineri: Sfântul Mucenic Iacob Persul;
28 noiembrie, sâmbătă: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;
29 noiembrie, duminică: Sfinții Mucenici Paramon, Filumen și Valerian;
30 noiembrie, luni: Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.
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