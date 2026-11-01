Calendar ortodox noiembrie 2026. Care sunt sărbătorile cu cruce roșie și când începe Postul Crăciunului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 nov. 2026, 12:11

Luna noiembrie 2026 aduce în calendarul ortodox trei sărbători importante marcate cu cruce roșie, și anume Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Tot în această lună, pe 15 noiembrie, începe Postul Crăciunului, care durează 40 de zile, până în Ajunul Nașterii Domnului.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre calendar ortodoxnoiembriesarbatori