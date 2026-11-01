MAI intensifică măsurile de siguranță în școli. Sute de controale și acțiuni preventive, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie

Ministerul Afacerilor Interne intensifică măsurile pentru prevenirea violenței și creșterea siguranței în unitățile de învățământ, prin acțiuni de control, activități preventive și patrule în apropierea școlilor.
MAI intensifică măsurile de siguranță în școli
În perioada 26 octombrie – 1 noiembrie 2026, structurile MAI au organizat 150 de întâlniri în cadrul grupurilor de acțiune constituite la nivelul unităților de învățământ și au desfășurat 309 activități de relaționare cu reprezentanții școlilor, pentru identificarea și gestionarea riscurilor care pot afecta siguranța elevilor și a cadrelor didactice.
Totodată, au fost efectuate 371 de verificări privind respectarea legislației referitoare la paza obiectivelor și protecția persoanelor. În cadrul acțiunilor, 105 persoane din cadrul personalului de pază și 114 reprezentanți ai profesorilor au fost instruiți cu privire la identificarea și semnalarea situațiilor care implică portul sau folosirea fără drept a obiectelor periculoase.
Verificările au vizat și siguranța transportului școlar, fiind controlate 697 de microbuze destinate transportului elevilor. De asemenea, au fost desfășurate 49 de controale în domeniul situațiilor de urgență.
Reprezentanții MAI subliniază că aceste acțiuni urmăresc identificarea timpurie a vulnerabilităților și dezvoltarea unei colaborări eficiente între instituțiile responsabile. Prevenirea incidentelor presupune implicarea tuturor celor care contribuie la siguranța mediului școlar, de la personalul didactic și cel de pază până la autoritățile locale.
Polițiștii vor patrula în apropierea școlilor la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri
Odată cu reluarea cursurilor, MAI a dispus adaptarea dispozitivelor de ordine publică, prin includerea unităților de învățământ în itinerariile de patrulare. Polițiștii și celelalte structuri cu atribuții în domeniu își concentrează prezența în special în intervalele de intrare și ieșire a elevilor de la cursuri, precum și în zonele din apropierea școlilor unde există riscuri.
În perioada următoare vor continua acțiunile de informare și prevenire a violenței școlare, a comportamentelor antisociale și a folosirii obiectelor periculoase. Un alt obiectiv îl reprezintă verificarea mecanismelor de alertare și a comunicării dintre unitățile de învățământ și structurile MAI, pentru ca eventualele incidente să fie semnalate și gestionate rapid.
Ministerul Afacerilor Interne anunță că va continua colaborarea cu școlile, părinții și autoritățile administrației publice locale pentru crearea unui mediu educațional sigur.