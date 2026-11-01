MAI intensifică măsurile de siguranță în școli. Sute de controale și acțiuni preventive, în perioada 26 octombrie – 1 noiembrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 nov. 2026, 12:29

Ministerul Afacerilor Interne intensifică măsurile pentru prevenirea violenței și creșterea siguranței în unitățile de învățământ, prin acțiuni de control, activități preventive și patrule în apropierea școlilor.

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