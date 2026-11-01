Ministerul Economiei promovează România la BBC prin trei spoturi realizate de Charlie Ottley: ”Mult mai mult decât Dracula”

Publicat 1 nov. 2026, 13:36 Actualizat 1 nov. 2026, 13:41

Ministerul Economiei promovează România în Marea Britanie, prin trei spoturi turistice difuzate de postul public de televiziune BBC, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. Proiectul a costat aproximativ 4.000 de euro, potrivit ministrului Daniel Zamfir, care a precizat că realizatorul britanic va rămâne un partener deschis colaborărilor viitoare pentru promovarea turismului românesc.

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