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Ministerul Economiei promovează România la BBC prin trei spoturi realizate de Charlie Ottley: ”Mult mai mult decât Dracula”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 nov. 2026, 13:36
Actualizat1 nov. 2026, 13:41

Ministerul Economiei promovează România în Marea Britanie, prin trei spoturi turistice difuzate de postul public de televiziune BBC, realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley. Proiectul a costat aproximativ 4.000 de euro, potrivit ministrului Daniel Zamfir, care a precizat că realizatorul britanic va rămâne un partener deschis colaborărilor viitoare pentru promovarea turismului românesc.

Ministerul Economiei promovează România la BBC

Unul dintre cele trei spoturi îl readuce în prim-plan pe Dracula, însă transmite mesajul că România are mult mai multe de oferit decât legenda vampirului. Clipul prezintă doi tineri turiști care străbat Transilvania și descoperă castele, peisaje și locuri tradiționale, în timp ce sunt urmăriți de personajul Nosferatu.

Cele trei materiale au concepte diferite. „Wild Romania” promovează peisajele, biodiversitatea și oportunitățile de ecoturism și aventură, „Sounds Like Romania” prezintă țara prin intermediul sunetelor naturii, iar „România, So Much More Than Dracula!” propune o perspectivă diferită asupra mitului lui Dracula, punând accentul pe atracțiile naturale și culturale ale Transilvaniei.

Daniel Zamfir: ”România înseamnă mai mult decât legenda lui Dracula”

Ministrul Daniel Zamfir susține că materialele realizate de jurnalistul britanic Charlie Ottley contribuie la promovarea imaginii României și afirmă că este deschis unor noi colaborări pentru promovarea turismului românesc.

România are resurse turistice care îi pot asigura o poziție distinctă pe piața europeană, de la Delta Dunării și biodiversitatea sa până la patrimoniul cultural și oferta balneară. Trebuie să le promovăm mai bine pe piețele internaționale, dar și să susținem dezvoltarea lor prin investiții. Campania difuzată pe BBC World News cuprinde trei spoturi care prezintă o parte din această diversitate. Unul dintre ele valorifică legenda lui Dracula, a cărei notorietate internațională reprezintă un element de atractivitate, cu atât mai mult cu cât spotul este difuzat în perioada de Halloween. Important este ca turiștii să descopere că România înseamnă mult mai mult decât această legendă, că are destinații și experiențe turistice care merită explorate în toate anotimpurile și pentru care să își dorească să revină

a declarat Daniel Zamfir.
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