Alexandru Rogobete îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 22:15

Schimb de replici dure între ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și fostul premier Ilie Bolojan. Oficialul îi reproșează acestuia că ar fi redus cu 200 de milioane de lei bugetul solicitat pentru finanțarea serviciilor de urgență, iar ulterior, la rectificarea bugetară, aceeași sumă ar fi fost alocată suplimentar pentru acoperirea necesarului.

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