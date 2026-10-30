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Sanatate· 1 min citire

Alexandru Rogobete îl atacă dur pe Ilie Bolojan: „Cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră”

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 oct. 2026, 22:15

Schimb de replici dure între ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și fostul premier Ilie Bolojan. Oficialul îi reproșează acestuia că ar fi redus cu 200 de milioane de lei bugetul solicitat pentru finanțarea serviciilor de urgență, iar ulterior, la rectificarea bugetară, aceeași sumă ar fi fost alocată suplimentar pentru acoperirea necesarului.

Alexandru Rogobete susține că a avertizat încă de la începutul anului asupra fondurilor de care avea nevoie sistemul medical și respinge acuzațiile potrivit cărora nu ar fi estimat corect necesarul bugetar. Într-un mesaj public, ministrul a lansat un atac direct la adresa lui Ilie Bolojan.

Rogobete: „Cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră!”

Ministrul Sănătății afirmă că a solicitat, la începutul anului, 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență. Potrivit acestuia, suma ar fi fost diminuată ulterior cu 200 de milioane de lei, în urma unei decizii atribuite fostului premier Ilie Bolojan.

Rogobete susține că reducerea ar fi fost făcută pentru a permite raportarea unor economii la cheltuielile bugetare și a unui deficit mai mic.

Mai mult, ministrul atrage atenția că, la ultima rectificare bugetară, serviciile de urgență ar fi primit aproximativ 200 de milioane de lei în plus, adică exact suma care fusese eliminată inițial din buget.

Ministrul Sănătății îl acuză pe Bolojan că încearcă să transfere responsabilitatea

Oficialul susține că declarațiile fostului premier, prin care acesta ar fi pus problemele financiare din sistemul sanitar pe seama unei estimări greșite a necesarului bugetar, nu reflectă situația reală.

„Domnule Bolojan, cifrele nu mint, spre deosebire de dumneavoastră! Nu aveți nicio limită în a manipula oamenii? Astăzi, minciuna și manipularea au fost demontate cu cifre! Fostul premier Ilie Bolojan susține public că eu nu am anticipat corect necesarul bugetar și că de aici ar fi pornit criza din sănătate. Nimic mai fals! Iar cifrele demonstrează exact contrariul: La începutul anului, am solicitat 660 de milioane de lei pentru finanțarea serviciilor de urgență. Ilie Bolojan a redus această sumă cu 200 de milioane de lei. Din pix! Pentru a putea raporta reduceri de cheltuieli și un deficit mai mic. Astăzi, la rectificarea bugetară, serviciile de urgență au primit suplimentar cca. 200 de milioane de lei! Adică exact suma pe care ați tăiat-o la începutul anului! Cum facem acum? Domnule Bolojan, cine a greșit estimarea bugetară? Eu, care am solicitat banii necesari, sau dumneavoastră, care i-ați tăiat cu ipocrizie? Ați creat o criză financiară în serviciile de urgență, iar acum încercați să transferați responsabilitatea asupra celor care v-au avertizat! Lipsa de viziune și incapacitatea de a înțelege nevoile reale ale sistemului de sănătate nu pot fi ascunse la nesfârșit în spatele discursurilor despre deficit. Nu poți să tai 200 de milioane de lei, să provoci blocaje, să dai vina pe alții și apoi să te dai "salvator" pe la televizor! Domnule Bolojan, sănătatea oamenilor nu este un exercițiu contabil și nici un instrument de propagandă politică! Ați făcut prea mult rău sistemului de sănătate și ați creat prea multe crize ca vorbele dumneavoastră să mai conteze! În rest, propagandă marcă înregistrată de tip "Bolojan"! ”

a declarat Alexandru Rogobete.
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