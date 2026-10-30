Banii datorați magistraților, plătiți în tranșe? Propunerea lui Nazare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 oct. 2026, 16:18

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune eșalonarea plăților către magistrați pentru drepturile salariale câștigate în instanță. Oficialul ia în calcul un dialog „la cel mai înalt nivel” privind plata sumelor datorate de statul român în urma proceselor.

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