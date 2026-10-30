Banii datorați magistraților, plătiți în tranșe? Propunerea lui Nazare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, propune eșalonarea plăților către magistrați pentru drepturile salariale câștigate în instanță. Oficialul ia în calcul un dialog „la cel mai înalt nivel” privind plata sumelor datorate de statul român în urma proceselor.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că plata restanțelor salariale ale magistraților ar putea fi realizată în tranșe, astfel încât obligațiile financiare ale statului să fie onorate fără a genera dezechilibre. Oficialul a precizat că soluția ar putea fi identificată prin discuții la nivelul conducerii Guvernului, cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Finanțelor.
Aproape 5 miliarde de lei trebuie plătite magistraților în 2026
Alexandru Nazare a atras atenția asupra valorii ridicate a sumelor pe care statul trebuie să le achite pentru drepturile salariale restante câștigate de magistrați în instanță. Ministrul consideră că este necesară o abordare negociată, care să permită stabilirea unui calendar de plată adaptat obligațiilor bugetare.
Potrivit declarațiilor oficiale, autoritățile ar urma să analizeze posibilitatea unei eșalonări, în cadrul unor discuții care ar putea implica inclusiv premierul. Obiectivul este identificarea unei formule de plată care să permită achitarea sumelor datorate fără perturbări financiare.
ÎCCJ a respins definitiv recursul Guvernului privind plata restanțelor
Obligația de plată a sumelor restante a fost confirmată în urma unui proces în instanță. La jumătatea lunii, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins definitiv recursul formulat de Guvern și de Ministerul Finanțelor împotriva unei hotărâri pronunțate de Curtea de Apel București la 5 mai.
Decizia instanței de apel obliga Executivul să asigure integral fondurile necesare pentru achitarea drepturilor salariale restante ale judecătorilor, cu scadență în 2026. Printre măsurile prevăzute se numără și posibilitatea unei rectificări bugetare pentru asigurarea finanțării.
Datoria statului către judecători se apropie de 4,8 miliarde de lei
Valoarea obligațiilor financiare reprezintă una dintre principalele provocări pentru bugetul public. Fostul premier Ilie Bolojan a estimat că suma care trebuie achitată judecătorilor se ridică la aproximativ 4,8 miliarde de lei.
În acest context, propunerea ministrului Finanțelor privind eșalonarea plăților readuce în discuție modalitatea în care statul poate acoperi aceste obligații, respectând în același timp constrângerile bugetare. O eventuală soluție ar urma să fie stabilită în urma dialogului dintre autoritățile implicate.