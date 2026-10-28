Elevă trimisă în judecată după ce și-a agresat profesoara, într-o școală din București. Cadrul didactic a ajuns la spital

Publicat 28 oct. 2026, 12:38 Actualizat 28 oct. 2026, 12:43 Sursă Realitatea PLUS

O elevă din București a fost trimisă în judecată, la mai bine de doi ani după ce și-ar fi agresat o profesoară chiar în incinta unității de învățământ. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, se observă cum cadrul didactic a fost împins, a căzut și s-a lovit la cap și la umeri. Potrivit procurorilor, profesoara a avut nevoie de aproape o săptămână de îngrijiri medicale. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!

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