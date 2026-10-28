Elevă trimisă în judecată după ce și-a agresat profesoara, într-o școală din București. Cadrul didactic a ajuns la spital

O elevă din București a fost trimisă în judecată, la mai bine de doi ani după ce și-ar fi agresat o profesoară chiar în incinta unității de învățământ. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, se observă cum cadrul didactic a fost împins, a căzut și s-a lovit la cap și la umeri. Potrivit procurorilor, profesoara a avut nevoie de aproape o săptămână de îngrijiri medicale. Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional!
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București a anunțat finalizarea cercetărilor într-un dosar care vizează un incident de violență petrecut într-o unitate de învățământ din Capitală.
Procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unei eleve pentru infracțiunea de „lovire sau alte violențe”.
Potrivit comunicatului oficial, incidentul a avut loc la data de 16 octombrie 2024, la Școala Gimnazială nr. 5 din București, iar minora avea 14 ani la vremea respctivă, potrivit Realitatea Plus.
Profesoara a căzut după ce a fost împinsă
Inculpata, elevă în cadrul unității școlare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeași unitate școlară, persoana vătămată căzând și lovindu-se în zona capului și a umerilor, se arată în comunicatul transmis de procurori.
Anchetatorii precizează că agresiunea i-a provocat profesoarei leziuni traumatice pentru a căror vindecare "a avut nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale”, au mai transmis reprezentanții Parchetului.
Dosarul ajunge în instanță
La data de 19 octombrie 2026, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a elevei, urmând ca dosarul să fie analizat de Judecătoria Sectorului 1 București.
Parchetul subliniază că această etapă reprezintă finalizarea anchetei și sesizarea instanței de judecată.
Această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, au precizat procurorii.
Creșterea numărului de incidente violente din unitățile de învățământ continuă să ridice semne de întrebare privind siguranța cadrelor didactice și climatul din școlile românești.