DIICOT cere audierea afaceristului Massimiliano Arena în Italia, în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu - SURSE

Publicat 27 oct. 2026, 08:30 Actualizat 27 oct. 2026, 08:33 Sursă Realitatea PLUS

Procurorii DIICOT au solicitat audierea omului de afaceri italian Massimiliano Arena de către autoritățile judiciare din Italia, printr-o comisie rogatorie. Declarația acestuia urmează să fie transmisă DIICOT și depusă la dosarul de înșelăciune în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, anchetatorii susțin că Arena ar fi jucat rolul de reprezentant al unei bănci din Elveția și că la acesta ar fi ajuns suma de 1,1 milioane de euro.

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