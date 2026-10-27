DIICOT cere audierea afaceristului Massimiliano Arena în Italia, în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu - SURSE

Procurorii DIICOT au solicitat audierea omului de afaceri italian Massimiliano Arena de către autoritățile judiciare din Italia, printr-o comisie rogatorie. Declarația acestuia urmează să fie transmisă DIICOT și depusă la dosarul de înșelăciune în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, anchetatorii susțin că Arena ar fi jucat rolul de reprezentant al unei bănci din Elveția și că la acesta ar fi ajuns suma de 1,1 milioane de euro.
Massimiliano Arena, audiat în Italia în dosarul de înșelăciune al lui Călin Georgescu
Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, procurorii au cerut constituirea unei comisii rogatorii pentru audierea lui Massimiliano Arena de către organele judiciare italiene, în condițiile în care acesta se află în prezent în Italia.
Declarația omului de afaceri italian urmează să fie transmisă către DIICOT, pentru a fi atașată la dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu. Anchetatorii susțin că Massimiliano Arena ar fi avut rolul de reprezentant al unei bănci din Elveția și că la acesta ar fi ajuns suma de 1,1 milioane de euro.
Anchetatorii urmăresc, astfel, să completeze probatoriul pentru a susține acuzațiile formulate, iar mărturia lui Massimiliano Arena este una dintre probele avute în vedere
De altfel, unul dintre motivele pentru care DIICOT a solicitat luni, 26 octombrie, prelungirea arestării preventive a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen îl reprezintă procedurile judiciare aflate în curs pentru obținerea tuturor probelor necesare în dosar, susțin sursele menționate.
Cum ar fi funcționat schema de înșelăciune din dosarul lui Georgescu
Potrivit comunicatului DIICOT din 21 septembrie, ancheta vizează o presupusă schemă prin care oameni de afaceri ar fi fost convinși să transfere bani în schimbul promisiunii obținerii unor finanțări bancare din străinătate. Procurorii susțin că persoanele implicate ar fi avut roluri distincte în prezentarea oportunității de finanțare și în intermedierea operațiunilor.
În cazul analizat de anchetatori, persoanei vătămate - identificate ulterior cu afaceristul Răzvan Leu - i promis obținerea unui credit de 6 milioane de euro, în schimbul achitării unei garanții. Ulterior, acestuia i-a fost solicitată o sumă suplimentară, sub pretextul majorării finanțării la 15 milioane de euro.
În comunicatul DIICOT, procurorii precizează că, începând din septembrie 2021, trei persoane - doi cetățeni români și un cetățean italian - ar fi constituit un grup infracțional organizat, care ar fi acționat în România și Marea Britanie „în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”.
Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții bancare din străinătate, urmărind obținerea garanțiilor bănești plătite pentru creditele promise.
Potrivit procurorilor, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro, iar ulterior a fost determinată să plătească încă 100.000 de euro, după ce i s-a promis majorarea finanțării la 15 milioane de euro.
În dosarul menționat, procurorii investighează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. În prezent, acuzațiile sunt în curs de investigare.