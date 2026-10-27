Greva generală ar putea reveni în spitale. SANITAS cere urgent bani și deblocarea angajărilor

Publicat 27 oct. 2026, 08:49 Sursă Realitatea PLUS

Angajații din sistemul sanitar amenință că vor relua protestele și greva generală dacă noul Guvern nu le va rezolva problemele. Federația SANITAS cere de urgență bani pentru spitale și serviciile de ambulanță, deblocarea angajărilor și reluarea negocierilor privind salariile. Sindicaliștii spun că urmează să se întâlnească în curând cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a discuta despre situația din sistem.

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