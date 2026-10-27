Greva generală ar putea reveni în spitale. SANITAS cere urgent bani și deblocarea angajărilor

Angajații din sistemul sanitar amenință că vor relua protestele și greva generală dacă noul Guvern nu le va rezolva problemele. Federația SANITAS cere de urgență bani pentru spitale și serviciile de ambulanță, deblocarea angajărilor și reluarea negocierilor privind salariile. Sindicaliștii spun că urmează să se întâlnească în curând cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pentru a discuta despre situația din sistem.
Reprezentanții angajaților speră că noul Executiv va fi mai deschis la negocieri și va găsi soluții pentru problemele rămase nerezolvate. Aceștia atrag atenția că greva generală declanșată în vară a fost doar suspendată, iar revendicările care au dus la proteste sunt în continuare pe masa Guvernului.
Angajații din spitale amenință că vor relua greva generală
Federația SANITAS avertizează că angajații din Sănătate sunt pregătiți să reia protestele dacă autoritățile nu vor răspunde solicitărilor lor. Sindicaliștii sunt nemulțumiți de problemele legate de salarizare, lipsa personalului și finanțarea insuficientă a unităților medicale.
Într-o scrisoare deschisă adresată noului Guvern pe 23 octombrie, SANITAS a cerut reluarea urgentă a dialogului cu autoritățile. Organizația reprezintă aproximativ 100.000 de angajați din Sănătate și Asistență Socială și susține că măsurile de reducere a cheltuielilor adoptate în ultimele luni au afectat veniturile personalului. Sindicaliștii solicită inclusiv modificarea unor măsuri care au dus la reducerea sporurilor și a zilelor suplimentare de concediu, dar și schimbarea regulilor privind acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță.
SANITAS cere urgent bani pentru spitale și ambulanțe. Se așteaptă rectificarea bugetară
Una dintre cele mai importante solicitări este adoptarea unei rectificări bugetare care să asigure funcționarea spitalelor, a unităților de primiri urgențe și a serviciilor de ambulanță până la sfârșitul anului.
Sindicaliștii cer și fonduri suficiente pentru plata salariilor tuturor angajaților din unitățile sanitare și de asistență socială. O altă revendicare este deblocarea definitivă a angajărilor pe posturile vacante, în condițiile în care lipsa personalului continuă să reprezinte o problemă pentru spitale. Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește o rectificare bugetară care ar urma să fie dedicată în mare parte sistemului sanitar. Fondurile suplimentare sunt necesare pentru funcționarea unităților medicale, plata serviciilor oferite pacienților și asigurarea finanțării pentru serviciile de ambulanță.
Sindicaliștii vor negocieri pentru noua lege a salarizării. Ce cer pentru gărzi și ture
Reprezentanții SANITAS vor să reia negocierile privind noua lege a salarizării și solicită stabilirea unui calendar clar al discuțiilor. Aceștia cer ca negocierile să pornească de la propunerile deja înaintate autorităților, nu de la un proiect complet nou. Printre revendicări se numără un spor de tură de 15%, plata unui spor de 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal și de sărbători legale, precum și stabilirea unor coeficienți de salarizare pentru toate categoriile de angajați.
Sindicaliștii cer și ca modificările privind organizarea gărzilor să fie discutate cu reprezentanții personalului medical înainte de adoptare. Aceștia consideră că trebuie luată în calcul activitatea tuturor angajaților, nu doar a medicilor, ci și a asistenților, infirmierilor și personalului auxiliar.
Întâlniri cu premierul Luca Niculescu și ministrul Alexandru Rogobete
Reprezentanții SANITAS spun că au început deja contactele cu noul Executiv și că urmează să discute cu premierul Luca Niculescu și cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Pe lista subiectelor se află noua lege a salarizării, plata gărzilor, organizarea turelor, situația serviciilor de ambulanță și problemele din asistența socială. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă pentru aceste întâlniri. Sindicaliștii așteaptă ca Guvernul să prezinte soluții concrete și să stabilească un calendar pentru rezolvarea revendicărilor.
Greva generală din Sănătate a început în iulie 2026
Nemulțumirile angajaților din sistemul sanitar au dus la mai multe proteste în vara acestui an. Pe 9 iunie, sindicaliștii au organizat o grevă japoneză, iar pe 20 iulie a avut loc o grevă de avertisment. Ulterior, pe 28 iulie, angajații din Sănătate au declanșat greva generală, care a afectat activitatea a aproape 500 de spitale din România. În unitățile medicale au fost asigurate serviciile de urgență, în timp ce unele operații și consultații programate au fost amânate.
Federația SANITAS a anunțat ulterior suspendarea grevei, însă problemele legate de salarii, angajări și finanțarea spitalelor nu au fost rezolvate. În scrisoarea transmisă noului Guvern pe 23 octombrie, organizația a avertizat că greva nu este încheiată și că revendicările rămân valabile. Reluarea protestelor depinde acum de răspunsul autorităților și de rezultatul negocierilor care urmează să aibă loc.