Țeapa cu varză care îi lasă pe români fără bani. Cum sunt păcăliți cumpărătorii și cum se pot proteja
Teapa cu varza
Românii care cumpără varză, cartofi sau alte legume în cantități mari pentru proviziile de iarnă sunt avertizați să verifice cu atenție cântarele folosite de comercianții ambulanți. Mai multe persoane au povestit pe rețelele sociale că ar fi plătit pentru cantități de produse mult mai mari decât cele primite în realitate. În centrul acuzațiilor se află cântarele electronice care ar putea fi manipulate pentru a afișa o greutate falsă. Unul dintre cazurile care continuă să circule pe internet este cel al unei familii din județul Iași, care susține că a plătit pentru 60 de kilograme de varză, dar a primit mai puțin de 30.
Astfel de situații atrag atenția mai ales toamna, când numeroase familii cumpără zeci de kilograme de varză, gogonele, gogoșari sau cartofi, pentru a pregăti conserve și murături. Comercianții vizați de acuzații ar vinde produsele direct din autoutilitare, mergând prin localități și oferind cantități mari la prețuri atractive. Cumpărătorii descoperă uneori diferențele abia după ce ajung acasă și cântăresc din nou produsele. Deocamdată, afirmațiile privind manipularea electronică a cântarelor se bazează pe mărturiile persoanelor care reclamă astfel de situații, iar folosirea unor dispozitive de fraudare trebuie confirmată prin verificări tehnice.
A plătit pentru 60 de kilograme de varză, dar ar fi primit mai puțin de jumătate
Unul dintre cazurile devenite cunoscute în mediul online provine din localitatea Focuri, județul Iași. O femeie a povestit că mama sa ar fi cumpărat varză de la comercianți care circulau prin sat cu o mașină încărcată cu legume. Vânzătorii i-ar fi spus că marfa cântărește 60 de kilograme, iar femeia a achitat suma cerută, fără să suspecteze că ar putea exista o problemă.
După plecarea comercianților, familia a decis să verifice greutatea produselor. Rezultatul ar fi arătat că varza nu avea nici măcar 30 de kilograme, deși fusese plătită o cantitate dublă. Situația a fost povestită într-o înregistrare video distribuită pe rețelele sociale, în care fiica femeii îi avertiza și pe ceilalți cumpărători să fie atenți la vânzătorii necunoscuți, potrivit Bzi.ro.
Cazul a fost relatat încă din octombrie 2024, însă a reapărut în materialele și avertismentele distribuite în toamna anului 2026. Comentariile apărute după publicarea înregistrării au inclus și mărturiile unor persoane care susțin că au întâlnit situații asemănătoare la cumpărarea altor produse agricole.
Cum ar funcționa înșelăciunea cu ajutorul cântarelor electronice
Potrivit relatărilor cumpărătorilor, problema ar apărea în momentul cântăririi produselor. Comercianții ar folosi aparate care indică o greutate mai mare decât cea reală, iar cumpărătorul ar achita prețul afișat, fără să aibă posibilitatea de a verifica imediat cantitatea primită. În unele mărturii se vorbește inclusiv despre cântare modificate, ale căror indicații ar putea fi controlate cu ajutorul unei telecomenzi.
O asemenea intervenție, dacă este confirmată, ar permite afișarea unei valori care nu corespunde cantității aflate pe cântar. Totuși, nu orice diferență de greutate dovedește automat existența unui mecanism electronic de fraudare. Aparatele pot prezenta și defecțiuni, pot fi utilizate incorect sau pot avea probleme de verificare metrologică.
Pentru cumpărător, efectul este același atunci când greutatea indicată este mai mare decât cea reală: plătește pentru produse pe care nu le primește. Diferența poate deveni semnificativă în cazul cumpărăturilor de zeci de kilograme, mai ales dacă tranzacția se face într-un singur lot.
Suspiciunile apar de obicei după ce marfa este cântărită din nou, folosind un alt aparat. Dacă diferența este mare, persoana păgubită poate solicita verificarea împrejurărilor în care s-a făcut vânzarea și a cântarului utilizat de comerciant.
De ce cumpărătorii care își pregătesc proviziile pentru iarnă pot fi mai expuși
În sezonul rece, multe familii obișnuiesc să cumpere legume în cantități mari, pentru a pregăti varză murată, zacuscă, murături sau alte conserve. În loc să achiziționeze produsele în mai multe tranșe, oamenii preferă uneori să cumpere totul dintr-o singură dată, mai ales dacă găsesc un preț avantajos.
Vânzătorii ambulanți pot părea o soluție comodă pentru persoanele care locuiesc departe de piețe sau care nu dispun de un mijloc de transport pentru cantități mari de legume. Aceștia pot ajunge direct în fața gospodăriei, iar cumpărătorii nu mai sunt nevoiți să deplaseze saci sau lăzi grele.
Tocmai această comoditate poate face mai dificilă verificarea tranzacției. În lipsa unui cântar independent, cumpărătorul se bazează exclusiv pe aparatul vânzătorului. Dacă marfa este încărcată direct în curte sau în gospodărie, diferențele pot trece neobservate până după plecarea comerciantului.
În plus, cumpărarea mai multor saci de legume dintr-o singură tranzacție poate face dificilă verificarea fiecărei cantități. Din acest motiv, este important ca produsele să fie cântărite în condiții clare, iar greutatea totală să poată fi verificată înainte de efectuarea plății.
Ce semne ar trebui să te pună pe gânduri atunci când cumperi legume la cântar
Un prim aspect important este vizibilitatea afișajului. Cumpărătorul trebuie să poată vedea greutatea indicată de aparat, fără ca aceasta să fie ascunsă de vânzător sau de alte obiecte. De asemenea, înainte de cântărire, aparatul ar trebui să indice zero atunci când platforma este goală.
O altă verificare utilă privește recipientele în care sunt așezate produsele. Dacă legumele sunt cântărite în saci, lăzi sau alte ambalaje, trebuie să fie clar dacă greutatea acestora a fost scăzută din total. În caz contrar, cumpărătorul poate ajunge să plătească și pentru ambalaj, nu doar pentru cantitatea netă de legume.
Refuzul categoric al unei a doua cântăriri poate reprezenta un semnal de alarmă. Dacă vânzătorul nu acceptă verificarea produselor cu un aparat independent sau grăbește nejustificat tranzacția, cumpărătorul poate decide să renunțe la achiziție.
Totuși, niciunul dintre aceste comportamente nu demonstrează singur existența unei fraude. Pentru stabilirea unei eventuale manipulări a cântarului sunt necesare verificări realizate de instituțiile competente.
Cum verifici corect cantitatea de varză, cartofi sau alte legume înainte de plată
Cea mai sigură variantă este folosirea unui al doilea cântar, independent de cel al comerciantului. Dacă produsele sunt cumpărate într-o piață agroalimentară, poate fi utilizat cântarul pus la dispoziție pentru verificarea cumpărăturilor, acolo unde acesta există. Pentru cantitățile mari, este utilă cântărirea mărfii în tranșe mai mici, astfel încât greutatea fiecărui sac să poată fi verificată mai ușor. Cumpărătorul poate urmări valorile indicate și poate calcula cantitatea totală înainte de achitarea banilor.
O altă măsură importantă este stabilirea clară a prețului pe kilogram înainte de începerea cântăririi. Astfel, suma finală poate fi verificată în raport cu greutatea produselor. Dacă vânzătorul modifică prețul sau nu poate explica modul de calcul, tranzacția trebuie analizată cu atenție. Este recomandată și păstrarea documentului de plată, atunci când acesta este emis. Bonul fiscal, factura sau chitanța pot fi utile dacă ulterior apar neînțelegeri privind cantitatea ori suma achitată.
Ce reguli trebuie să respecte cântarele folosite la vânzarea produselor agricole
Cântarele utilizate în tranzacțiile comerciale sunt supuse regulilor de metrologie legală. Aceste cerințe urmăresc să asigure corectitudinea măsurătorilor și să protejeze cumpărătorii împotriva unor erori sau practici incorecte.
În România, mijloacele de măsurare folosite pentru comercializarea directă a produselor către populație intră sub incidența reglementărilor privind controlul metrologic. În funcție de categoria aparatului și de condițiile de utilizare, pot fi necesare verificări periodice și alte controale prevăzute de lege. Un cântar folosit la vânzarea legumelor trebuie să fie adecvat tranzacțiilor comerciale și să ofere indicații corecte. Aparatul nu poate fi modificat sau utilizat în condiții care afectează exactitatea măsurării.
Verificările tehnice ale mijloacelor de măsurare se realizează potrivit competențelor Biroului Român de Metrologie Legală și ale operatorilor autorizați. În cazul unor suspiciuni de manipulare, autoritățile pot analiza dacă aparatul respectă cerințele legale și dacă valorile afișate corespund greutății reale.
Ce poți face dacă descoperi că ai primit mai puține legume decât ai plătit
Persoanele care observă diferențe între cantitatea achitată și cea primită ar trebui să păstreze cât mai multe informații despre tranzacție. Dacă legumele sunt cântărite din nou, este utilă notarea greutății constatate și, dacă este posibil, păstrarea unei fotografii sau înregistrări care arată rezultatul.
Pot fi importante și informațiile despre vânzător: numele firmei sau al comerciantului, locul în care a avut loc tranzacția, data, ora și eventualul număr de înmatriculare al autovehiculului. Aceste detalii pot ajuta autoritățile să identifice persoanele implicate, mai ales atunci când produsele au fost comercializate dintr-o mașină care circulă prin mai multe localități.
Cumpărătorii se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor atunci când reclamația vizează un operator economic identificabil și o practică comercială incorectă. Sesizările pot fi depuse prin platforma electronică a instituției, unde sunt solicitate informații despre comerciant, produs și problema reclamată.
Dacă există indicii că a fost săvârșită o înșelăciune, persoana păgubită poate sesiza Poliția. În cazul unor suspiciuni privind exactitatea cântarului, pot fi solicitate și verificări ale autorităților competente în domeniul metrologiei legale.
Ce recomandă Protecția Consumatorilor atunci când cumperi fructe și legume
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă verificarea atentă a cântarelor folosite la comercializarea legumelor și fructelor. Indicațiile trebuie să fie vizibile pentru cumpărători, iar aparatele trebuie să respecte cerințele de verificare metrologică.
O altă recomandare este controlarea cantității nete de produs la cântarul pieței sau al supermarketului, atunci când există această posibilitate. Dacă apar diferențe, cumpărătorul poate solicita lămuriri comerciantului și, dacă problema nu este rezolvată, poate depune o reclamație. Pentru produsele preambalate, consumatorii sunt sfătuiți să verifice integritatea ambalajelor și cantitatea înscrisă pe etichetă. În cazul în care ambalajul este deteriorat sau există suspiciuni privind cantitatea efectivă, cumpărătorul poate evita achiziția. Aceste verificări sunt utile nu doar în cazul verzei, ci și la cumpărarea fructelor, cartofilor, cepei, ardeilor sau altor produse vândute la kilogram.
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