Țeapa cu varză care îi lasă pe români fără bani. Cum sunt păcăliți cumpărătorii și cum se pot proteja

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 23 oct. 2026, 14:27

Românii care cumpără varză, cartofi sau alte legume în cantități mari pentru proviziile de iarnă sunt avertizați să verifice cu atenție cântarele folosite de comercianții ambulanți. Mai multe persoane au povestit pe rețelele sociale că ar fi plătit pentru cantități de produse mult mai mari decât cele primite în realitate. În centrul acuzațiilor se află cântarele electronice care ar putea fi manipulate pentru a afișa o greutate falsă. Unul dintre cazurile care continuă să circule pe internet este cel al unei familii din județul Iași, care susține că a plătit pentru 60 de kilograme de varză, dar a primit mai puțin de 30.

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