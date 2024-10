Situația a fost dezvăluită de o femeie din localitatea Focuri, județul Iași. Tânăra a povestit cum mama ei a plătit 60 de kilograme de varză și a primit doar 30. Ea trage un semnal de alarmă cu privire la escrocii care umblă prin sate cu dube încărcate de legume și fructe și folosesc cântare trucate pentru a-i înșela pe clienți.

"Aveți grijă că umblă pe aici pe la noi o mașină cu niște oameni care vând varză cu cântarul ‘defect’. I-au dat lu’ maică-mea cică 60 de kilograme de varză și noi am cântărit-o și nu are mai mult de 30. Nu are nici măcar 30 de kilograme. Și a plătit femeia ca pentru 60 de kilograme", avertizează o femeie.





Acesta nu este un caz singural. După ce clipul a devenit viral, zeci de persoane au comentat și au relatat experiențe asemănătoare din alte localități din țară.