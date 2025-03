Despre minciunile propagandei, dar și despre cum încearcă gașca soroșistă să îl denigreze, Călin Georgescu va vorbi pe larg într-o ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel. Urmăriți LIVE TEXT și LIVE VIDEO declarațiile:

UPDATE Intervenția lui Macron în România nu este bună, dar Franța nu mai e Franța interbelică, de unde am luat și noi românii perioada pașoptistă. Sunt alianțe vechi care cad. Macron e împotriva lui Trump, lucrurile acestea nu vor dura mult timp ca poziție de forță din partea lui. Franța nu mai are poziția de altădată. DeGaulle spunea că jumătate din PIB venea din țările africane, iar acum nu se mai întâmplă așa. Nimeni, nu doar Franța, nu poate avea intervenții în România. Dar, din cauza lacheilor de serviciu, care se tem că pierd accesul la bani, întrețin această împotrivire. E acea rețea sorosistă care nu înțelege că Europa de după 1946 a fost o creație a SUA.

UPDATE Acesta este momentul în care trebuie să conștientizăm că e nevoie de răbdare și credință. Răbdarea e cea mai mare virtute a omului.

UPDATE L-am întâlnit pe domnul Motoc am fost entuziasmat. El voia să ajute, eu nu cunosc ce face, am avut această convorbire în care voia să facă nu știu ce manifestație, dar i-am spus că am alte planuri.

UPDATE Am primit 100 de lei pe un cont, au rămas 70,1 iar banii ăia mi i-au trecut la sume nedeclarate. Au mai fost câteva sute de lei, dobânzi, și pe alea mi le-au trecut la sume nedeclarate!

Societatea e în devălmășie, de 2.000 de ani omenirea l-a votat pe Barabas! Pe cine alegeți, a întrebat Isus? Pe cel care vă duce către lumină? Și l-au ales pe Barabas. Isus și-a dus singur crucea. E un act măreț! Generalul Theodoru a venit pe jos de pe front, nu cu avionul. Când m-au condus la lift, la Parchet, le-am spus că nu vreau să-mi răspundă, dar o să vă aduceți aminte de aceste momente.N-au răspuns, dar au înțeles!

UPDATE Știți cum e, în această perioadă Dumnezeu ne învață lecția încrederii, este o lecție minunată, uriașă ca și poziționare a vieții și în același timp, mă face să aduc aminte că de 80 de ani, poporului români i s-a inoculat ideea ca nu poate. Și de la această idee am ajuns în noiembrie-decembrie 2024, și a putut. Și este ceva măreț, pentru că poporul român va fi mai mult decât biruitor!

UPDATE Ce vedem astăzi este apogeul unei lumi care de 2.000 de ani l-a votat pe Barabas. Și este firesc, sunt 2.000 de ani. Nu are cum peste noapte să schimbe acest lucru, un sistem care este mult mai vechi de 80 de ani. Știți, când am spus că s-a trezit poporul în conștiință, am spus de nenumărate ori. Așa este. Nu s-a trezit poporul în conștiință sau conștiința a fost ca să înțeleagă adevărul, ci să primească adevărul. Și în momentul în care l-a primit a devenit un popor măreț, uriaș, curajos. Și asta le spun: Să aveți curaj, căci suntem împreună.

UPDATE Și sistemul este la apogeu, este în ultimul moment și este firesc să fie o disperare maximă, aici este frumusețea. Știți, că nu poți să crezi că puterea dă biruință. ”Biruința vine de la cei mulți, osteniți să tacă”, spunea Iorga. Și poporul român nu mai tace, asta este ideea.

UPDATE Cu permisiunea dumneavoastră o să vă spun, ceea ce nu am spus până acum, că aceste alegeri au fost anulate neconstituțional, ilegal, din două motive: pentru că eu nu făceam parte din sistem și dacă, mai ales pe fondul creșterii, știți foarte bine ce s-a întâmplat în noiembrie-decembrie, au realizat că aș fi câștigat, atunci ei nu mai aveau acces, mă refer la securiști și la clasa politică, la putere și la bani. Asta este în două cuvinte ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se întâmplă și astăzi.

Repet, și securiștii, și clasa politică, nu mai aveau acces nici la putere, nici la bani. Și aici sunt două subpuncte: 1. Nu este nicio dovadă la ceea ce au declarat ei pentru oprire, nici acum, nu a fost nici atunci și nici nu va fi. (...) Nu a fost nicio lovitură de stat, ei au dat lovitura de stat.

2.Tot timpul am luptat pentru turul 2, permanent. Și să știți că indiferent de situație voi lupta în continuare pentru turul 2. Chiar și după decizia CEDO de astăzi. Era firesc. Mă așteptam! noi vom continua! Curaj și siguranță, pentru că aceasta este lecția.

Credința puternică vine din lupta împotriva fricii și trebuia să ajungem aici, era necesar să ajungem aici. Sunte într-un punct formidabil pentru noi ca viață. Poate noi doi, mâine o să facem altceva fiecare, dar îndeplinim un vis măreț la ce a fost acum 2.000 de ani.

Pe de altă parte, vedem că au fost ignorate mesaje importante din partea lui J.D. Vance, Elon Musk de către sistem. Pe de altă parte, toată media internațională a vorbit despre ce se întâmplă în România și cred că sunt singurul politician român prezent pe toată media internațională.

Și astăzi am dat un interviu la FOX News, care este televiziunea poporului american, cum este în România, Realitatea și nu este puțin lucru pentru că este un act de demnitate al poporului român pe plan internațional. Iar pe de altă parte, toată rețeaua social-media la nivel internațional vorbește de acest lucru. În plus de atât, toate evaluările, toate sondajele la ce își dorește poporul român, iarăși au fost ignorate de către sistemul actual. Nu contează! Contează însă, că sistemul, în disperarea lui, după cum știți, am fost oprit și în trafic.

Întrebat cum s-a simțit când a fost dat jos din mașină și pus cu mâinile la zid, Călin Georgescu a răspuns: Nu m-a surprins lucrul ăsta. Te-ar surprinde în sistemul respectiv noblețea, dar nu este cazul. dar pot să vă spun că era o doză în partea militară, în partea celor din zona militară care erau lângă mine, era un sentiment de rușine. Eu am tratat lucrurile cu demnitate, așa cum am făcut întotdeauna, m-am purtat cum mă port eu mereu, le-am răspuns elegant. În continuare susțin și cred în instituțiile existente. Sigur, oamenii sunt o altă temă, dar vom vedea cum va fi în viitor.

Cert este un lucru, însă, că îți aduc acuze fără acoperire, asta am constatat.

Călin Georgescu, despre legăturile cu Horațiu Potra

Prima dată am spus că nu, nu îl cunosc și după aceea, digur, că datorită situației, am spus că da. Ideea este așa, evident, în primul rând, la solicitarea lui expresă acum ceva timp, evident că și pentru protecția lui și pentru protecția mea, nu puteam să vorbim. La emisiunea dumneavoastră, a doua zi, un domn general, era un om din sistem, a spus foarte clar că așa și trebuia procedat pentru că este vorba despre siguranța unui om și a unei situații, într-o campanie nu foarte simplă. Deci, era firesc să se întâmple așa.

Întrebat dacă s-a temut pentru viața sa de a apelat la Horațiu Potra, după ce a refuzat pasa SPP pe care i-a oferit-o generalul Pahonțu, Călin Georgescu a spus: Da, pentru că nu aveam....eu am încredere în băieții mei, în coordonatorul principal în militarul din Legiunea Străină Marian Burcea, care coordonează totul. Dincolo de siguranță, pentru că nu este vorba numai despre siguranță când ai fi potențial atacat, sunt foarte multe amenințări cu moartea pe care le primești, dar este vorba despre organizarea propriu-zisă într-o acțiune, chiar și la un eveniment înregulă, până la capăt. Este firesc că nu poți să te organizezi cu o masă atât de mare de oameni.