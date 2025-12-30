Ședința de guvern a început la ora 18:00, după o amânare de o oră. Inițial, potrivit agendei oficiale, această ședință ar fi trebuit să înceapă la ora 17, însă a fost amânată din motive tehnice.

Pe ordinea de zi se află o ordonanță de urgență prin care ajutoarele pentru invalizi și văduvele de război vor fi înghețate la nivelul anului 2024, ceea ce înseamnă că nu vor crește nici anul viitor. Sunt numeroase proiecte pe ordinea de zi în ultima ședință din an.

Guvernul Bolojan a reușit să adopte două pachete de reformă care au cuprins mai multe măsuri fiscale: a crescut taxa pe valoare adăugată de la 19 la 21%, au crescut și accizele la alcool, tutun și carburanți, dar și impozitul pe dividende; s-a introdus plata CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei, au fost înghețate pensiile și salariile, au crescut și impozitele pe proprietate, s-au introdus noi taxe auto pentru coletele venite din afara UE, dar și taxa pe turism.

În schimb, guvernul nu a reușit la anumite capitole, precum eliminarea sinecurilor și combaterea evaziunii fiscale, care este în continuare una foarte ridicată.

Ordinea de zi a ultimei ședințe din 2025 a Guvernului

I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri temporare în domeniul justiției, precum şi pentru modificarea unor acte normative

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative

3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea unui contract de servicii publice privind prestarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă S.C. Interregional Călători S.R.L., precum și stabilirea unor condiționalități, în vederea implementării obligațiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și S.C. Interregional Călători S.R.L.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea unui contract de servicii publice privind prestarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători, atribuit prin procedură competitivă Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., precum și stabilirea unor condiționalități, în vederea implementării obligațiilor de serviciu public, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara - Arad”, aflate pe raza unităților administrativ-teritoriale: Lugoj, Coșteiu, Belinț, Topolovățu Mare, Recaș, Remetea Mare și Ghiroda - județul Timiș

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2026

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, codului de clasificație și valorilor de inventar, după caz pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu Șișești"

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2025 la Licența de concesiune nr. 5896/2005 a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase din perimetrul Dealul Cetății, județul Harghita

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin Clubul Sportiv "Farul" Constanța

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Gorj

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Mica, județul Cluj

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Calvini, județul Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013 – 2020, inclusiv Planul național de investiții

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 pentru Societatea Complexul Energetic Valea Jiului S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 960/2015 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național ”Deschiderea și punerea în exploatare a carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 960/2015

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind instituirea Programului național ”Masă sănătoasă” în anul 2026

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea adresei poștale, comasarea a trei numere de inventar într-un singur număr, precum și transferul acestui bun, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în administrarea Instituției Prefectului – județul Gorj, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea cadrului instituțional pentru implementarea Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 925/2025 privind un instrument de dezvoltare și creștere pentru regiunile frontaliere BRIDGEforEU și desemnarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ca autoritate relevantă la nivel național

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui angajament legal pentru efectuarea determinărilor specifice a locurilor de muncă, necesare acordării sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare salariaților Ministerului Sănătății, conform legislației privind securitatea și sănătatea în muncă (SSM) și a reglementărilor privind salarizarea în sectorul bugetar

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonanțelor în temeiul Legii nr.244/2025 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe