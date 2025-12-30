Ce au anunțat autoritățile?

La momentul producerii incidentului, în autobuz se aflau 17 persoane. Poliția a precizat că nicio persoană din afara vehiculului nu a fost afectată, iar pagubele se limitează la pasageri și la clădirea implicată.

Victima aflată în stare critică a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul medical, în timp ce celelalte persoane rănite au primit îngrijiri la fața locului sau au fost preluate de ambulanțe.

Martorii oculari descriu scene tensionate imediat după accident. Potrivit declarațiilor oferite presei locale, mai mulți pasageri se aflau în stare de șoc, iar unii prezentau răni sângerânde, ca urmare a impactului violent.

Deocamdată, cauza accidentului nu a fost stabilită, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a clarifica circumstanțele în care autobuzul a părăsit carosabilul și a intrat în clădire.

Incidentul readuce în atenție un alt eveniment tragic produs recent în capitala Suediei. La mijlocul lunii noiembrie, trei persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz a intrat într-o zonă de așteptare dintr-o stație. În acel caz, autoritățile au stabilit că șoferului i s-a făcut rău la volan și nu au formulat acuzații penale.