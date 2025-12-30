Poliția a fost alertată abia luni dimineață, după declanșarea unui alarme de incendiu în interiorul băncii. Între timp, autorii părăsiseră deja de mult locul faptei. Primele indicii arată că spargerea a avut loc în timpul sărbătorilor de Crăciun sau chiar în weekendul precedent.

La sosirea forțelor de intervenție, anchetatorii au descoperit un uriaș orificiu perforat în peretele camerei blindate. Potrivit poliției, gruparea — formată probabil din două sau trei persoane mascate — ar fi pătruns în clădire printr-o parcare subterană, traversând mai multe uși securizate până la o arhivă aflată lângă seiful principal.

Cu ajutorul unor echipamente profesionale, hoții au străpuns un perete din beton armat de 45 de centimetri grosime, lucru care ar fi necesitat între două și patru ore. Autoritățile suspectează folosirea unui burghiu industrial de circa 20 kg, cu capăt acoperit cu praf de diamant, imposibil de procurat din comerțul obișnuit.

După ce au pătruns în seif, hoții au golit cât mai multe casete de valori, apoi au fugit prin gaura creată. În total, în seif se aflau aproximativ 3.300 de casete închiriate de aproape 2.700 de clienți, iar poliția estimează că până la 90% dintre acestea ar fi fost sparte, conform The Sun.

Banca a anunțat că principala prioritate este acum contactarea clienților afectați și evaluarea pagubelor. Potrivit estimărilor, fiecare casetă era asigurată pentru o sumă maximă de 10.300 de euro, ceea ce ridică valoarea totală a pierderilor la aproape 34 de milioane de euro.

Poliția din Gelsenkirchen a deschis o anchetă amplă și solicită sprijinul populației:

„Analizăm înregistrările de pe camerele de supraveghere, mișcările vehiculelor și intervievăm locuitorii din zonă. Oricine a auzit zgomote suspecte sau a observat ceva neobișnuit este rugat să contacteze autoritățile”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Deocamdată, hoții din Gelsenkirchen rămân în libertate, iar sucursala Sparkasse urmează să își redeschidă porțile pentru clienți, care așteaptă cu nerăbdare explicații despre cum un asemenea jaf ar fi putut trece neobservat.