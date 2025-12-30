Pentru a atrage abundența și norocul, românii păstrează în căminele lor obiecte încărcate cu o simbolistică profundă, transformând mici talismane sau gesturi ritualice în veritabile ancore pentru prosperitatea familiei.

Unul dintre cele mai emblematice simboluri rămâne potcoava, așezată strategic deasupra intrării ca un scut împotriva energiilor negative, în timp ce pentru atragerea belșugului financiar se păstrează tradiția banului ascuns sub fața de masă în noaptea de Revelion.

Vitalitatea și protecția sunt adesea invocate prin prezența șnururilor sau a podoabelor de culoare roșie, completate în anumite regiuni de boabe de grâu sau porumb așezate lângă fereastră ca semn al fertilității și sănătății.

Masa festivă devine și ea un spațiu al simbolurilor, unde mărul roșu tronează ca emblemă a iubirii și armoniei, iar ramurile de brad aduc în interior ideea de rezistență și continuitate în fața vicisitudinilor.

Atmosfera este completată de sunetul clopoțeilor, meniți să alunge spiritele rele și să vestească un început senin. Într-o lume marcată de ritmul alert și grijile cotidiene, aceste obiceiuri simple, transmise din generație în generație, funcționează ca o legătură prețioasă cu trecutul, oferind liniștea și încrederea necesare pentru a întâmpina cu optimism tot ce aduce anul nou.