"Hello", goodbye! Aftershave-ul lui Lionel Richie, retras din magazine din cauza temerilor privind infertilitatea

Produsul, comercializat sub numele „Hello”, a fost scos urgent din vânzare după ce testele au indicat prezența unui compus chimic interzis în Uniunea Europeană și în Marea Britanie, din cauza efectelor sale endocrine. Substanța este cunoscută pentru faptul că poate afecta fertilitatea masculină și poate provoca probleme de dezvoltare la copiii nenăscuți, scrie presa britanică.

Decizia de retragere a fost luată preventiv, în urma unor verificări de rutină. Retailerii au fost instruiți să oprească imediat comercializarea produsului, iar cumpărătorii au fost sfătuiți să nu îl mai folosească.

Lionel Richie nu a comentat public incidentul până în acest moment, însă brandul responsabil de producție a anunțat că va coopera cu autoritățile pentru a clarifica modul în care substanța a ajuns în compoziția parfumului.

Produsul era popular în special în Marea Britanie, unde era promovat ca un aftershave „clasic, seducător și modern”, inspirat de stilul și personalitatea artistului.