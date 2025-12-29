Judecătoarea Raluca Moroșanu, devenită cunoscută publicului larg ca o voce critică la adresa Inspecției Judiciare în cadrul unui documentar Recorder, a revenit recent în atenția mediatică, de data aceasta prin prisma stilului de viață și a veniturilor sale. Deși apariția sa în documentar a generat un val de solidaritate profesională, noile detalii privind activitățile sale private au relansat dezbaterea despre discrepanța dintre discursul public al magistraților și nivelul acestora de trai.

Salariu de 20.000 de lei pe lună de la Curtea de Apel București

Conform declarației de avere depuse pentru anul 2023, Raluca Moroșanu a încasat de la Curtea de Apel București venituri salariale anuale de peste 249.000 de lei, ceea ce echivalează cu un salariu lunar de peste 20.000 de lei. Documentele oficiale relevă, de asemenea, o situație financiară solidă: depozite bancare ce depășesc 80.000 de euro și fonduri de investiții evaluate la aproximativ 315.000 de lei.

Citește și: Pensiile speciale rămân în aer până pe 16 ianuarie! Ședința CCR s-a încheiat cu o amânare: doar 5 din cei 9 judecători au fost prezenți la dezbateri

Mai mult, în contextul dezbaterii privind reforma sistemului de pensii, estimările indică faptul că magistratul ar putea beneficia de o pensie brută de aproximativ 34.000 de lei. Aceasta s-ar traduce într-un venit net lunar de 23.669 de lei, o sumă care depășește actualul său salariu de activitate. Publicația Gândul a semnalat, de altfel, că Moroșanu ar fi fost singurul judecător de la Curtea de Apel București care a votat în favoarea proiectului privind pensiile speciale, în condițiile în care beneficiază de reglementările favorabile.

Escapadă în Laponia, destinație unde un sejur ajunge la 4.000 de euro de persoană

În perioada sărbătorilor de iarnă, judecătoarea a ales ca destinație de vacanță Laponia, recunoscută drept una dintre cele mai scumpe locații turistice în acest sezon. Costul unui sejur de Crăciun în „țara lui Moș Crăciun” variază între 2.000 și 4.000 de euro de persoană, pachetele incluzând transport aerian și activități exclusiviste, precum safari cu câini husky.

Prezența sa în Finlanda a fost confirmată chiar de magistrat prin schimbarea fotografiei de profil de pe rețelele sociale cu o imagine având Aurora Boreală pe fundal. Totodată, consultantul în turism Răzvan Pascu a publicat o fotografie alături de judecătoare, însoțită de un mesaj în care îi lăuda curajul și integritatea arătate în spațiul public.

Decizii controversate în sala de judecată

Dincolo de aspectele financiare, cariera judecătoarei include și hotărâri care au stârnit controverse juridice. Un caz intens mediatizat a fost cel al unui milionar acuzat de tentativă de omor asupra soției sale într-un jacuzzi. Sub președinția Ralucăi Moroșanu, instanța a decis schimbarea încadrării juridice în „lovire și alte violențe”, motivând că martorii nu au putut preciza intervalul exact în care victima a fost ținută sub apă. Soluția a fost criticată dur de comentatorii juridici, fiind considerată o relaxare a răspunderii penale într-o speță de o gravitate deosebită.