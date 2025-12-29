Leva bulgărească dispare din lista cursurilor valutare publicate de BNR. Bulgaria trece la moneda euro

Banca Naţională a României (BNR) a anunțat că, începând cu data 5 ianuarie 2026, va înceta să mai publice cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON), ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro.

”Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro şi a adoptării monedei euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026, Banca Naţională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON)”, informează BNR.

Potrivit reprezentanților instituției, rata de conversie pentru leva bulgărească stabilită de Consiliul Uniunii Europene este: 1 EUR=1,95583 BGN.

Cu o populaţie de 6,5 milioane de locuitori, Bulgaria va deveni cea de-a 21-a ţară care va adera la zona euro, la 1 ianuarie, iar factorii de decizie din Bruxelles şi Sofia speră că acest lucru va stimula economia ţării şi va consolida traiectoria sa pro-occidentală.