„Vom reuni ţările din Coaliţia de Voinţă la Paris, la începutul lunii ianuarie, pentru a finaliza contribuţiile concrete ale fiecăruia”, a scris Emmanuel Macron pe X, care a discutat anterior cu omologii săi ucrainean Volodimir Zelenski şi american Donald Trump, alături de mai mulţi alţi lideri europeni.

„Facem progrese în ceea ce priveşte garanţiile de securitate, care vor fi esenţiale pentru construirea unei păci juste şi durabile”, a dat asigurări liderul francez, care a avut şi o convorbire separată cu Volodimir Zelenski.

Anunţul vine în contextul în care Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-au întâlnit duminică la reşedinţa preşedintelui american din Florida, acesta din urmă arătându-se optimist, deşi evaziv, cu privire la o soluţionare apropiată a conflictului care durează din februarie 2022.