Cum s-a produs tragedia?

Evenimentul s-a produs în prima zi de Crăciun, la domiciliul familiei din Doncaster, South Yorkshire. Isobel se afla în locuință, însă, la un moment dat, a ajuns în grădină, unde a căzut în iaz. Rudele au intervenit imediat și au încercat să o resusciteze până la sosirea echipajelor medicale. Din păcate, fetița a decedat la scurt timp după ce a fost transportată la spital.

Familia este profund marcată de pierderea suferită, cu atât mai mult cu cât părinții se mutaseră de curând în acea locuință. Tragedia a lăsat în urmă o durere greu de descris, iar apropiații încearcă acum să le ofere sprijin într-un moment extrem de dificil.

Rudele au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile înmormântării și pentru a o ajuta pe mama fetiței, care se confruntă cu o dublă încercare emoțională. Femeia este însărcinată în șase luni cu cel de-al doilea copil, un băiețel, și este devastată de pierderea fiicei sale.

Mătușa micuței a explicat că scopul campaniei este de a reduce presiunea financiară asupra mamei îndoliate, astfel încât aceasta să se poată concentra pe vindecarea emoțională și pe sarcina pe care o duce. Potrivit acesteia, femeia are nevoie de sprijin, nu de griji legate de cheltuieli, muncă sau proceduri administrative, într-o perioadă în care durerea pierderii copilului este copleșitoare.

Familia speră ca solidaritatea celor din jur să le ofere un strop de alinare și să ajute mama îndurerată să găsească puterea necesară pentru a merge mai departe, în memoria micuței Isobel.