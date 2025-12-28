O tragedie aviatică a zguduit duminică dimineața comunitatea din Hammonton, New Jersey, unde două elicoptere s-au prăbușit după ce s-au ciocnit în aer, în apropierea aeroportului municipal.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), în coliziune au fost implicate două aparate de zbor de tip Enstrom (modelele F-28A și 280C), la bordul cărora se aflau doar piloții. Impactul a fost unul devastator, fiind surprins de martori oculari și distribuit pe rețelele sociale.

În înregistrări se poate observa cum una dintre aeronave se rotește necontrolat spre sol înainte de prăbușire. La scurt timp după contactul cu pământul, unul dintre elicoptere a fost complet cuprins de flăcări.

Bilanțul accidentului

Unul dintre piloți și-a pierdut viața la locul incidentului. Răniți: Al doilea pilot a supraviețuit impactului, însă a suferit răni grave și se află sub îngrijire medicală. Autoritățile locale din Hammonton au fost alertate în cursul dimineții prin mai multe apeluri la serviciile de urgență.

În prezent, zona este securizată pentru investigații, ancheta fiind preluată de FAA și de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB). Specialiștii urmează să analizeze datele de zbor și resturile aeronavelor pentru a determina cauza exactă care a dus la coliziunea celor două aparate deasupra aeroportului.