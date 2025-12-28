Accident în Guatemala

Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.

Cauzele tragediei sunt încă necunoscute. Zona unde a avut loc accidentul mortal se află pe ruta panamericană și este cunoscută drept „Vârful Alaska”, din cauza reliefului accidentat.

Tragediile rutiere sunt frecvente în Guatemala.

54 de persoane au murit în luna februarie, după ce un alt autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie.