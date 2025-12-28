15 morți și 20 de răniți, după ce un autobuz a căzut în prăpastie în Guatemala

Accident rutier
Accident rutier

O tragedie teribilă a avut loc în Guatemala. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite, după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie de 75 de metri.

Accident în Guatemala

Printre victime se află 11 bărbați, trei femei și un minor.

Cauzele tragediei sunt încă necunoscute. Zona unde a avut loc accidentul mortal se află pe ruta panamericană și este cunoscută drept „Vârful Alaska”, din cauza reliefului accidentat.

Tragediile rutiere sunt frecvente în Guatemala.

54 de persoane au murit în luna februarie, după ce un alt autobuz s-a prăbușit într-o prăpastie.