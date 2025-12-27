Bărbatul a distrus patru mașini

Evenimentul s-a produs pe un drum comunal din Satchinez, iar polițiștii Secției 3 Rurale Sânandrei au intervenit în urma unui apel care semnala producerea accidentului. Din primele verificări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 58 de ani, a pierdut controlul utilajului agricol, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu patru vehicule staționate.

Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, tractorul implicat în incident nu era înmatriculat sau înregistrat pentru circulația pe drumurile publice.

Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat. Totodată, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, urmând ca cercetările să fie continuate sub coordonarea procurorilor competenți.