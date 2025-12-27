Individul este acum în arest preventiv pentru 30 de zile. Poliția a publicat și o interceptare audio, iar localnicii vorbesc despre teamă și agresivitate. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional!

Morțile în serie care scot la iveală mânia ucigașului

Ancheta a început în toamnă, după dispariția bărbatului din Beriozchi. După aproape două luni de investigații, polițiștii au identificat un suspect de 59 de ani. Perchezițiile făcute în mai multe proprietăți ale acestuia au scos la iveală hainele victimei, oseminte presupuse a fi umane și obiecte care pot avea legătură cu fapta.

Alături de concubina sa, acesta este bănuit că a ucis alte trei persoane, iar ulterior cadavrele le-ar fi dat ca hrană porcilor din gospodărie. Toate probele urmează să fie expertizate, inclusiv ADN. Între timp, Poliția a făcut publică o interceptare audio.

„Cum te-am gasit, cum în pământ deodată te îngrop. Făra să te mănânce porcii. Ți-am explicat pe înțelese?”

În sat, oamenii spun că se temeau de acest bărbat de mai mulți ani.

„Noi toți din sat știm că e un om foarte periculos. A bătut mai mulți oameni. O femeie a ajuns la spital după ce a fost bătută, iar pe Mihai l-au găsit într-o râpă. Oamenilor le era frică să se lege de el.”, zic vecinii.

Alți localnici vorbesc despre plângeri vechi și pedepse considerate prea blânde.

„O femeie a fost bătută până aproape de moarte, dar el nu a fost condamnat la închisoare. A stat după gratii un an, poate chiar un an și jumătate și atât. Mulți oameni au depus plângeri la poliție. Chiar și fiul meu a făcut o sesizare.”, au zis oamenii.

În dosar apar și doi posibili complici. O femeie apropiată suspectului a fost plasată în arest la domiciliu și spune că a observat un comportament straniu.

„El îmi spunea mereu că oamenii care dispăreau plecau la război, ca lunetiști.”, au completat vecinii.

Potrivit poliției, suspectul are multiple antecedente penale.