Urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii! Criminalul se consideră „trimisul lui Dumnezeu pe pământ”.

Potrivit anchetei, tânărul l-ar fi lovit pe bătrân cu o lopată, l-a mutilat, i-a pus Biblia pe piept și a aruncat cu pământ peste acesta.

Tânărul care și-a omorât bunicul de Crăciun și-a recunoscut fapta

Fapta oribilă a avut loc în Turnu Măgurele, județul Teleorman.

Femeia care îl îngrijea pe bunicul agresorului l-a găsit fără suflare în propria locuință.

Aceasta a ieșit disperată din casă pentru a cere ajutorul vecinilor, iar unul dintre ei a sunat de urgență la 112.

Potrivit localnicilor, tânărul este cunoscut pentru problema sa cu drogurile.

Mai mult, spun surse din anchetă, tânărul și-ar fi amenințat bunicul cu moartea în repetate rânduri.