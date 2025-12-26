Incidentul s-a petrecut pe linia 3, într-un interval de aproximativ 30 de minute, între orele 16:15 și 16:45, potrivit informațiilor furnizate de surse din cadrul poliției franceze.

Atacurile agresorului

Agresorul a acționat succesiv în mai multe stații, primele atacuri fiind raportate în zona République, după care acesta și-a continuat deplasarea către Arts et Métiers și Opéra, unde a mai rănit alte persoane. Ulterior, bărbatul a părăsit linia și a reușit să se facă nevăzut pentru câteva ore.

În urma agresiunilor, trei femei au suferit răni provocate de armă albă. Din fericire, autoritățile au precizat că niciuna dintre victime nu se află în stare gravă, leziunile fiind superficiale. O femeie a fost tăiată la nivelul piciorului, iar o alta a suferit o rană la spate. Toate au primit îngrijiri medicale.

Suspectul, descris ca fiind un bărbat cu constituție slabă, îmbrăcat într-o haină de culoare kaki, a fost identificat și reținut în cursul serii la Sarcelles, în regiunea pariziană, chiar la domiciliul său. Poliția a confirmat capturarea acestuia, iar ancheta este în desfășurare pentru stabilirea motivelor care au stat la baza atacului.

În urma incidentului, forțele de securitate au fost suplimentate pe linia afectată, iar operatorul de transport RATP a activat celula specială de sprijin psihologic pentru a oferi asistență victimelor și călătorilor afectați de eveniment.

Autoritățile au precizat că, în acest stadiu al investigației, nu există indicii care să sugereze un act de natură teroristă, cazul fiind tratat ca un incident violent izolat.