Explozie în Siria

Evenimentul s-a petrecut în Moscheea Imam Ali Ben Abi Taleb, situată în cartierul Wadi al-Dahab, o zonă locuită preponderent de membri ai minorității alawite. Informația a fost confirmată de agenția oficială siriană de presă Sana, citată de presa internațională.

A video shared by Syrian state news agency SANA shows the aftermath of an explosion at an Alawite Mosque in Homs. At least six people have been killed and 21 others injured, according to the Syrian health ministry. pic.twitter.com/jVMfLnmc7a — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 26, 2025

Autoritățile au declanșat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei. Forțele de securitate au securizat perimetrul și au restricționat accesul în zonă, în timp ce echipele specializate desfășoară cercetări la fața locului.

Potrivit unor oficiali locali citați de agenția Reuters, nu este exclusă ipoteza unui atac deliberat, anchetatorii luând în calcul posibilitatea unui atentat sinucigaș sau a detonării unor dispozitive explozive amplasate în interiorul lăcașului de cult.

Situația rămâne în atenția autorităților, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat pe măsură ce investigațiile avansează.