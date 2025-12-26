Explozie într-o moschee din Homs: mai multe victime anunțate de autorități

Un incident grav a avut loc în centrul Siriei, unde o explozie produsă într-o moschee din orașul Homs s-a soldat cu pierderi de vieți omenești și mai mulți răniți. Potrivit unui prim bilanț, cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost rănite în urma deflagrației.

Explozie în Siria

Evenimentul s-a petrecut în Moscheea Imam Ali Ben Abi Taleb, situată în cartierul Wadi al-Dahab, o zonă locuită preponderent de membri ai minorității alawite. Informația a fost confirmată de agenția oficială siriană de presă Sana, citată de presa internațională.

Autoritățile au declanșat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei. Forțele de securitate au securizat perimetrul și au restricționat accesul în zonă, în timp ce echipele specializate desfășoară cercetări la fața locului.

Potrivit unor oficiali locali citați de agenția Reuters, nu este exclusă ipoteza unui atac deliberat, anchetatorii luând în calcul posibilitatea unui atentat sinucigaș sau a detonării unor dispozitive explozive amplasate în interiorul lăcașului de cult.

Situația rămâne în atenția autorităților, iar bilanțul victimelor ar putea fi actualizat pe măsură ce investigațiile avansează.