Într-o postare amplă publicată joi noaptea pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a detaliat acuzațiile, folosind un limbaj virulent și menționând explicit comportamentul celor care, spune el, l-au susținut pe Epstein înainte de prăbușirea acestuia:

„Crăciun fericit tuturor, inclusiv numeroşilor ticăloşi care l-au iubit pe Jeffrey Epstein, i-au dat teancuri de bani, au mers pe insula lui, au participat la petrecerile lui şi l-au crezut cel mai grozav tip de pe pământ, doar pentru a-l «abandona ca pe un câine» când lucrurile au devenit prea FIERBINŢI, au susţinut în mod fals că nu au nicio legătură cu el, că nu-l cunosc, au spus că este o persoană dezgustătoare şi apoi au dat vina, bineînţeles, pe preşedintele Donald J. Trump, care a fost de fapt singurul care l-a abandonat pe Epstein, şi asta cu mult înainte să devină o modă să faci acest lucru”.

Atac la adresa stângii radicale

În continuarea mesajului, Trump a îndreptat criticile către „stânga radicală”, pe care a descris-o drept adevărata aliată a pedofilului condamnat Jeffrey Epstein, insistând că viitoarele dezvăluiri vor indica exclusiv membri ai Partidului Democrat.

Acuzații privind o „vânătoare de vrăjitoare”

Trump a făcut referire la ceea ce a numit „Vânătoarea de Vrăjitoare a Stângii Radicale”, menționând și un „republican de doi bani”, despre care afirmă că s-ar fi alăturat demersurilor împotriva sa:

„Când numele lor vor fi scoase la iveală în cadrul Vânătorii de Vrăjitoare a Stângii Radicale (plus un «republican» de doi bani, Massie!), şi se va afla că toţi sunt democraţi, vor fi multe explicaţii de dat, la fel cum au fost atunci când a devenit public că Farsa Rusia, Rusia, Rusia era o poveste fictivă - o Înşelătorie totală - şi nu avea nicio legătură cu «TRUMP\"»”.

Critici dure la adresa New York Times

În același mesaj, președintele republican a atacat publicația New York Times, acuzând-o de relatări eronate și de pierderea abonaților ca urmare a acestor practici:

„New York Times în derivă, printre multe altele, a fost forţat să îşi ceară scuze pentru «Relatarea» sa defectuoasă şi proastă despre alegeri, chiar până la punctul de a pierde mulţi abonaţi din cauza relatărilor lor extrem de inexacte (FAKE!). Acum, aceiaşi rataţi o fac din nou, doar că de data asta atât de mulţi dintre prietenii lor, în mare parte nevinovaţi, vor fi grav afectaţi şi reputaţia lor va fi pătată”.

Trump și-a încheiat postarea cu un mesaj final adresat adversarilor politici, semnându-și declarația cu titulatura de președinte:

„Dar, din păcate, aşa este în lumea politicii democrate corupte!!! Să aveţi parte de ceea ce ar putea fi ultimul vostru Crăciun Fericit! Preşedintele Donald J. Trump”.

Cine este „republicanul de doi bani”

Referirea la „republicanul de doi bani” îl vizează pe Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanţilor. Acesta, împreună cu un legiuitor democrat, a cerut Departamentului de Justiţie al SUA să facă publice documentele legate de cazul Epstein și l-a criticat pe Trump pentru lipsa acestor demersuri.

Situația documentelor din Dosarul Epstein

Departamentul de Justiţie al SUA a anunțat că a identificat peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu Dosarul Epstein, situație care a dus la amânarea publicării integrale a informațiilor despre caz pentru mai multe săptămâni.

Administrația Trump a început să facă publice documente privind „investigaţiile penale asupra lui Epstein”, „fostul finanţator american care a fost prieten cu Trump în anii 1990”, precum și legăturile acestuia cu alte personalități, între care Bill Clinton, Bill Gates și prinţul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea. Demersul a fost realizat pentru a respecta „o lege adoptată de Congres” luna trecută.

Congresul a adoptat o lege care impune publicarea documentelor referitoare la Epstein până pe 19 decembrie, cu redactări limitate menite să protejeze victimele, măsură adoptată în pofida opoziției lui Trump.

