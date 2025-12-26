După 34 de ani în fața publicului, artistul susține că oamenii sunt cei care dau energie artistului. Indiferent că plouă sau e viscol, concertele sale reușesc să încălzească inimile oamenilor nu doar de sărbători, iată mărturiile sale.

„Eu am fost un privilegiat si mulțumesc mereu Divinității pentru mirul pe care l-am primit, Sunt ce sunt datorita publicului, nu sunt o vedetă, mie imi place să cobor între oameni sa stau de vorbă cu ei am stat cu ei pana la ultimul om au fost peste 2000 de oameni. Am facut poze cu toți mi-a placut mi- am crescut publicul cu mine

Sunt un om caruia îi place să socializeze, imi place să-mi cunosc publicul, ei ma consideră de-al lor, eu am pornit de jos am trait decent. Știu ce înseamnă fiecare pas, nu m-am născut peste noapte artist, am muncit pe brânci, cu sânge, numai eu stiu cât am facut naveta, am făcut ani de zile naveta și stiu cât de greu mi-a fost.

Munca aceasta a mea, de 34 de ani la anul, nu a fost în zadar a fost o muncă pe care am realizat-o în timp pentru un public care a crescut cu mine, și să ieși din casă acum când ai posibilitatea să vezi în online, sa vii pe frigul ăsta sa vezi în frig un concert o ora jumate, să stai la autografe, eu cred că oamenii trebuie sa te iubească ca să facă asta.

