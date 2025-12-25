Mitrea acuză că liderul de la Victoria că a fost pregătit de o parte din serviciile românești pentru a fi propulsat în poziția de președinte.

Mai mult, consultantul politic susține că este posibil ca Nicușor Dan să preia controlul justiției și să-l elimine pe Bolojan de la conducere.

„Ilie Bolojan habar n-are ce face acolo la Guvern, are senzația că înțelege, dar, așa cum îmi spunea un prieten foarte apropiat zilele trecute, una e să fii primar într-o localitate și alta e să conduci un guvern.

Bolojan a fost pregătit de o parte din serviciile românești cu speranța că îl vor împinge în poziția de președinte; alții i-au pregătit pe alții. Să nu credeți că sistemul e o chestie unitară.

Dacă nu se trezesc politicienii în România, peste ceva vreme, și atunci Bolojan va fi la putere, Ilie Sărăcie, cum i se spune, sau — cum cred eu — președintele Nicușor, așa, cu zâmbetul acela și cu modul lui de parcă nu înțelege pe ce lume este, va pune mâna pe justiție și îi bagă în pușcărie pe toți, în frunte cu Bolojan.”, a declarat Miron Mitrea la Realitatea Plus.