Poliția se află deja la fața locului și dirijează traficul pentru a preveni blocajele și pentru a asigura deplasarea în condiții cât de cât sigure.

O mașină a rămas înzăpezită, iar șoferii s-au mobilizat pentru a ajuta

Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată cât de dificilă este circulația în zonă. O mașină a rămas înzăpezită chiar pe carosabil, iar ceilalți participanți la trafic au coborât pentru a o împinge și pentru a-l ajuta pe șofer să iasă din situația problematică.

Zăpada viscolită se depune rapid, iar stratul format face ca vehiculele să piardă aderența, în special în zonele unde vântul bate cu putere și troienele se formează în câteva minute.

Vântul puternic și ninsoarea abundentă complică intervențiile

Vântul intens nu face decât să agraveze condițiile deja dificile. Rafalele puternice reduc vizibilitatea, iar ninsoarea viscolită creează un mediu periculos pentru șoferi, care sunt nevoiți să circule cu viteză redusă și cu atenție sporită.

