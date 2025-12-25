Oricât de mult ar plăcea feeria luminițelor, lăsarea instalațiilor aprinse pe tot parcursul nopții este o greșeală care poate avea consecințe serioase. Acest obicei duce la supraîncălzirea instalației, accelerează procesul de deshidratare al bradului și contribuie la uscarea prematură a ramurilor. În loc să rămână verde și proaspăt, bradul începe să piardă ace, devine fragil și își pierde aspectul natural mult mai repede decât ar trebui.

Avertismentul specialistului: pericolul real al unui brad uscat

Pe lângă faptul că își pierde frumusețea, un brad uscat devine extrem de vulnerabil la orice sursă de căldură, iar riscul de incendiu crește considerabil. Specialistul avertizează clar asupra acestui pericol: „Un brad de Crăciun uscat se poate aprinde în 10 secunde”. Această afirmație subliniază cât de rapid se poate transforma un incident minor într-o situație gravă.

Andy Roszak, fost pompier, explică în detaliu cât de periculos este să lași instalațiile aprinse în timp ce dormi. El spune: „Să lași luminițele aprinse în timp ce dormi este greșeala numărul unu pe care o fac oamenii… Un brad de Crăciun uscat se poate aprinde în aproximativ 10 secunde. În 60 de secunde, o întreagă cameră poate fi complet afectată”. Aceste cuvinte arată cât de repede se poate extinde un incendiu pornit de la un brad neîngrijit.

Specialistul precizează că în Statele Unite se înregistrează anual între 150 și 160 de astfel de incendii, iar probabilitatea ca acestea să fie mortale este de două ori mai mare decât în cazul altor tipuri de incendii, deoarece izbucnesc în timpul nopții. „Majoritatea incendiilor mortale au loc noaptea pentru că oamenii dorm și nu sunt detectate din timp”, a transmis Andy Roszak.

Cele mai multe dintre aceste incendii sunt provocate de probleme electrice, precum cabluri uzate, scurtcircuite sau instalații de lumini defecte. Un alt factor important este perioada de după sărbători, în special luna ianuarie, când oamenii nu mai udă bradul, acesta se usucă complet, iar decorațiunile rămân conectate la priză din obișnuință, ceea ce crește riscul de incendiu.

Cum să te bucuri de luminițe fără riscuri

Pentru a evita orice pericol, Andy Roszak recomandă o regulă simplă, dar esențială: „Dacă nu ești treaz și nu ești în cameră, luminițele trebuie să fie oprite. Supravegherea este esențială!”. Această recomandare poate părea banală, însă respectarea ei poate preveni atât uscarea rapidă a bradului, cât și incidentele grave care pot apărea din cauza instalațiilor lăsate nesupravegheate.

