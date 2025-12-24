Acesta spune că președintele este tot mai izolat pe scena politică. De altfel, gazetarul susține că sistemul a lucrat ca americanii să nu mai critice anularea alegerilor din țara noastră.

„În momentul ăsta, Bolojan are o imunitate dată de servicii, de influenceri, de presă. Acest domn, venit de nicăieri, de la Oradea, cum le place lor să spună, a schimbat trei palate: Palatul Parlamentului, Casa Poporului, Președintele Senatului, Palatul Cotroceni și acum Palatul Victoria. Nu i-a păsat de Nicușor; a fost primul semn că nu-l interesează ce spune Nicușor și ce a promis el printr-un studio de televiziune.

Deci a luat cele mai aberante măsuri. Nu a ieșit unul cu o pancartă să scrie „Jos Bolojan!”, iar în momentul ăsta libertatea de exprimare este undeva la 10%. Totul este controlat de sistem, de la un cap la altul. Nu există nici cea mai mică speranță, în momentul ăsta, decât dacă oamenii înțeleg ceea ce se întâmplă în România și de mâine protestează, dacă vor să protesteze. Eu nu invit pe nimeni să protesteze, vorbesc doar de faptul că protestul este un drept pe care ni l-am câștigat acum 36 de ani.

Mi se pare incredibil că sistemul este atât de sigur pe el și că face absolut orice. Noi am mai vorbit o dată și vreau să mă întorc la episodul ăla în care JD Vance, la München, vorbea despre ceea ce s-a întâmplat în România. A fost o lovitură de stat, printre altele, și că europenii nu mai respectă valorile comune — adică dreptul de a vota, libertatea de exprimare, dreptul de a vota și de a fi votat. După aceea a venit Tulsi Gabbard, care a vorbit despre asta, și băiatul lui Trump.

Eu cred că sistemul, în stilul lui caracteristic, a făcut ceva — nu pot să spun ce a făcut acum — astfel încât toate aceste voci, dintr-odată, să tacă. Asta, în condițiile în care, după februarie și după toate aceste luări de poziție, Călin Georgescu a fost scos din cursă, fără să mai spună nimeni absolut nimic.

A fost un interviu, la un moment dat, pe la Tucker Carlson — un interviu destul de ciudat. Acolo s-a încheiat susținerea Americii pentru Călin Georgescu. Sistemul a reușit să liniștească America.”, a declarat Marius Tucă la Culisele Statului Paralel.