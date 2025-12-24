Publicul poate urmări traseul saniei și al renilor în timp real pe site-ul oficial NORAD, de la prima oprire în Republica Kiribati din Oceanul Pacific până în Noua Zeelandă, Australia, Japonia, Asia, Africa, Europa, Canada, SUA, Mexic și America de Sud.

Traseul saniei lui Moș Crăciun poate fi urmărit în timp real AICI.

Moș Crăciun va parcurge 510 milioane de kilometri în Ajunul Crăciunului, la o viteză amețitoare de 10.703.437,5 km/h, efectuând aproximativ 233 de milioane de opriri în casele cu trei copii în medie.

Aceasta înseamnă 390.000 de locuințe pe minut, consumând circa 71,76 miliarde de calorii în timpul efortului titanic.

Tradiția NORAD a început accidental în 1955 dintr-o glumă telefonică, dar a devenit o misiune îndrăgită, cu radare care detectează decolarea saniei abia în seara Ajunului.

Spre deosebire de anii trecuți, urmărim acum sosirile în metropole și sate izolate, aducând magia Crăciunului mai aproape ca niciodată