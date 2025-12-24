În urma controlului, autoritățile au descoperit suma totală de 60.000 de dolari americani, câte 30.000 de dolari asupra fiecărei femei. Banii erau ascunși în cizme și nu fuseseră declarați, deși legislația prevede obligativitatea declarării sumelor mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută la intrarea în țară.

Conform procedurilor legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. Cele două persoane au fost sancționate contravențional de Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă de 4.000 de lei.

Reguli stricte privind introducerea numerarului în România

Autoritățile reamintesc faptul că introducerea în România a unor sume mai mari de 10.000 de euro fără declarare este interzisă și poate duce la sancțiuni severe, inclusiv confiscarea banilor nedeclarați. Cazul celor două femei din Ucraina reprezintă încă un exemplu al vigilenței sporite la frontiere și al controalelor riguroase aplicate pentru prevenirea transportului ilegal de numerar.

