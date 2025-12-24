Două femei din Ucraina, prinse la graniță cu 60.000 de dolari ascunși în cizme

O situație neobișnuită a fost descoperită marți seara, în jurul orei 18:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Două femei din Ucraina, în vârstă de 43 și 52 de ani, care se deplasau pe jos la intrarea în România, au fost oprite pentru un control amănunțit de către echipa mixtă formată din polițiști de frontieră și lucrători vamali. Verificările au scos la iveală o metodă ingenioasă, dar ilegală, de transport al banilor: cele două ascunseseră zeci de mii de dolari în încălțăminte.

În urma controlului, autoritățile au descoperit suma totală de 60.000 de dolari americani, câte 30.000 de dolari asupra fiecărei femei. Banii erau ascunși în cizme și nu fuseseră declarați, deși legislația prevede obligativitatea declarării sumelor mai mari de 10.000 de euro sau echivalentul în altă valută la intrarea în țară.

Conform procedurilor legale, întreaga sumă a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. Cele două persoane au fost sancționate contravențional de Biroul Vamal Siret, fiecare primind o amendă de 4.000 de lei.

Reguli stricte privind introducerea numerarului în România

Autoritățile reamintesc faptul că introducerea în România a unor sume mai mari de 10.000 de euro fără declarare este interzisă și poate duce la sancțiuni severe, inclusiv confiscarea banilor nedeclarați. Cazul celor două femei din Ucraina reprezintă încă un exemplu al vigilenței sporite la frontiere și al controalelor riguroase aplicate pentru prevenirea transportului ilegal de numerar.

