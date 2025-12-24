La fața locului intervine un echipaj SMURD de tip B, care acordă îngrijiri medicale persoanei rănite.

Informații oficiale de la Poliția Română

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că traficul se desfășoară îngreunat pe Autostrada A4 Ovidiu–Agigea, pe sensul de mers spre Ovidiu, în zona kilometrului 9+700, județul Constanța. Un autoturism a intrat în coliziune cu glisiera mediană, însă accidentul s‑a soldat doar cu pagube materiale.

Banda a doua este blocată, iar circulația se desfășoară pe prima bandă și pe banda de urgență.

Autoritățile estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 13:30.