„Noi, din păcate, în acest moment, în Parlament, ne-am menținut numărul de parlamentari, dar e foarte greu să ajungem la 150, cât eram la început, pentru că a existat acest fenomen al spargerii SOS și POT. Am discutat astăzi cu majoritatea parlamentarilor din opoziție. Au fost rezonabili. Am putut discuta în termeni constructivi și am hotărât o formă de cooperare la nivelul Parlamentului, astfel încât, atâția câți mai suntem – 130-140 –, să ne dăm mâna și să facem această opoziție parlamentară să-i doară pe cei de la guvernare, care au nevoie, la legile organice și atunci când nu sunt prezenți, de voturi," a declarat Simion în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel.

